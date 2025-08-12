Dentist chopped mother-in-law: ৭টি প্লাস্টিকের থলিতে ১৯ টুকরো দে*হ! মহিলা খু*নে গ্রেফতার ডেন্টিস্ট জামাই! হাড়হিম হত্যালীলার পর্দাফাঁস....
Bengaluru Murder mystery: পথচারীরা প্রথম কুকুরকে মুখে করে কাটা হাত নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন। প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা অবস্থায় মাথা ও আংশিক পচাগলা দেহাংশ উদ্ধার করে পুলিস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঝোপের ভিতর থেকে কুকুর মুখে করে বেরিয়ে নিয়ে আসে কাটা হাত। হাড়হিম করা সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছিল শহরবাসী। তাহরপর শহরের ৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকার মধ্যে পাঁচটি স্থান থেকে উদ্ধার হয় পচাগলা, বিকৃত দেহাংশ। উদ্ধার হয় দুটি কাটা হাত, দুটি কাটা হাতের তালু, মাংসের টুকরো ও অন্ত্রের কিছু অংশ। তবে মুণ্ডু তখন মেলেনি। ৫ দিনের মাথায় হাড়হিম করা সেই হত্যাকাণ্ডের কিনারা করে ফেলল পুলিস (Bengaluru Murder)।
দেহাংশ উদ্ধারের পরদিন মেলে মাথা!
জানা গিয়েছে, মৃতের নাম লক্ষ্মী দেবী। ৭ অগাস্ট সকালে বেঙ্গালুরুর তুমাকুরুর চিম্পাগানাহাল্লির রাস্তায় পথচারীরা প্রথম কুকুরকে মুখে করে কাটা হাত নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন। তারপরই তদন্তে নামে কোরাটাগেরে পুলিস। তদন্তে নেমে কোরাটাগেরে পুলিস পরদিন ৮ অগাস্ট দেহের বাকি অংশ ও মাথা ভর্তি ৭টি প্লাস্টিকের ব্যাগ উদ্ধার করে। কোরাটাগেরের কোলালা গ্রামে রাস্তার ধার থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা অবস্থায় মাথা ও আংশিক পচাগলা দেহাংশ উদ্ধার করে পুলিস। যারপরই জানা যায় মৃতের নাম লক্ষ্মী দেবী (৪২)।
৭টি প্লাস্টিকের ব্যাগে ১৯ টুকরো দেহ!
এবার সেই হত্যা মামলায় পুলিস লক্ষ্মী দেবীর জামাই ডেন্টিস্ট রামচন্দ্রপ্পা এস ও তাঁর ২ সহযোগী সতীশ কেএন এবং কিরণ কেএসকে গ্রেফতার করল। অভিযোগ, তাঁরা লক্ষ্মী দেবীকে প্রথমে খুন করেন। তারপর প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে দেহ টুকরো টুকরো করে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেন। দেহ ১৯ টুকরো করে ৭টি প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে ফেলে দেন অভিযুক্ত রামচন্দ্রপ্পা এস (dentist chopped mother-in-law)।
কী কারণে খুন?
জানা গিয়েছে, জামাই রামচন্দ্রপ্পা এসের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করতেন শাশুড়ি লক্ষ্মী দেবী। সেই আক্রোশেই শাশুড়িকে খুন করে দেহ কেটে টুকরো টুকরো করেন জামাই রামচন্দ্রপ্পা এস।
