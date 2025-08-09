English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengaluru Horror: কা*টা হাত মুখে বেরিয়ে আসছে কুকুর! মিলল যুবতীর কা*টা তালু-নাঁ*ড়িভুঁ*ড়ি! হাড়হিম হ*ত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত শহর...

Bengaluru murder mystery: সাতসকালে ভয়ংকর এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে যান পথচারীরা... পুলিস জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে ঘটে এই হত্যাকাণ্ড। মুণ্ডু মেলেনি। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 9, 2025, 11:06 AM IST
Bengaluru Horror: কা*টা হাত মুখে বেরিয়ে আসছে কুকুর! মিলল যুবতীর কা*টা তালু-নাঁ*ড়িভুঁ*ড়ি! হাড়হিম হ*ত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত শহর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাতসকালে বেঙ্গালুরুর তুমাকুরুর চিম্পাগানাহাল্লির রাস্তায় ভয়াবহ দৃশ্য (Bengaluru murder mystery)! মুখে করে মানুষেক কাটা হাট নিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একটি কুকুর! সাতসকালে ভয়ংকর এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে যান! পথচারীরা কুকুরটিকে কোরাটাগেরে এবং কোলালার মাঝখানে রাস্তা পার হতে দেখে। কাটা হাতটি কুকুরটির মুখ থেকে ঝুলছিল। পরে সামনে আসে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড (Bengaluru shocking murder)!

শহরের ৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকার মধ্যে পাঁচটি স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পচাগলা, বিকৃত দেহাংশ উদ্ধার হয় (Human body parts found)। উদ্ধার হয়েছে দুটি কাটা হাত, দুটি কাটা হাতের তালু, মাংসের টুকরো ও অন্ত্রের কিছু অংশ। সবই পচাগলা, রক্তাক্ত, বিকৃত অবস্থায়। তবে মুণ্ডু মেলেনি। ফলে এই ঘটনায় রহস্য আরও গভীর হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই হাড়হিম এই হত্যাকাণ্ডে  তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

পুলিস জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করা হচ্ছে যে, দেহটি এক মহিলা বা যুবতীর। খুনের পর দেহ লোপাটের উদ্দেশেই হয়তো এভাবে টুকরো টুকরো করা হয়েছে দেহ। বেশ কিছুদিন আগে ঘটে এই হত্যাকাণ্ড। দেহে ইতিমধ্যেই পচন শুরু হয়ে গিয়েছে। দেহাংশগুলি উদ্ধারের পর ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। বাকি দেহাংশের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ডগ স্কোয়াড। 

আরও পড়ুন, Parasailing Shocker: WATCH | 'পায়ে হাত বোলাচ্ছে...ক্রমাগত আমার পিছনে চাপ...' আকাশেই মহিলার সঙ্গে চরম নোং*রামো ২০-র ছোকরার!

আরও পড়ুন, Bank staffer arrested: 'টাকা দাও, নইলে জেলেই ম*রবে...' প্রাক্তন প্রেমিককে ধ*র্ষ*ণ মামলায় ফাঁসিয়ে ১ কোটি তোলাবাজি ব্যাংককর্মী যুবতীর, শেষে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Bengaluru murderBengaluru ShockerBengaluru horrorBENGALURUmurder
পরবর্তী
খবর

Contextual Sex age reduce: ছেলেমেয়ে যতই লুকিয়ে সে*ক্স করুক, ১৮-এর নীচে যৌ*ন-সম্মতি দেওয়া ভীষণ বিপজ্জনক: কেন্দ্র...
.

পরবর্তী খবর

Andhra triple murder: বিবাহিত যুগলের পরকীয়া! মায়ের সঙ্গেই ২ ছোট্ট মেয়েকে মায়ের 'প্রেমিক...