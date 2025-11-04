Bengaluru shame: লজ্জার শহর! মেয়ের সৎকার করতে সন্তানহারা বাবাকে ঘুষ দিতে হল অ্যাম্বুলেন্স থেকে পুলিস, এমনকি শ্মশানেও...

Bengaluru shame: লজ্জার শহর! মেয়ের সৎকার করতে সন্তানহারা বাবাকে ঘুষ দিতে হল অ্যাম্বুলেন্স থেকে পুলিস, এমনকি শ্মশানেও...
Bribes from ambulance to crematorium: কন্যাহারা হতভাগ্য বাবা নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে লিখেছেন, "একমাত্র সন্তান হারানো বাবার প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই। খুবই দুঃখজনক অবস্থা। আমার কাছে টাকা ছিল, আমি তাই টাকা দিয়েছি। কিন্তু গরিবরা কী করবে?"
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চরম লজ্জা! লজ্জার শহর! মেয়ের সৎকার করার জন্য একজন সন্তানহারা বাবাকে ঘুষ দিতে হল অ্যাম্বুলেন্স থেকে শ্মশান, সর্বত্র... ধিক্কারজনক এই ছবিটা ভারতের হাইটেক সিটি বেঙ্গালুরুর! কথায় আছে, বেঙ্গালুরুতে শুধু টাকায় কথা হয়! ঘুষের নোংরা কালো হাতগুলো যেন সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।
একজন সিনিয়র কর্পোরেট এগজিকিউটিভের মেয়ের মৃত্যুর পর এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। যা তুলে ধরল বেঙ্গালুরুর প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্দরমহলের গহীন কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন ছবিটা। ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (BPCL) প্রাক্তন প্রধান রেভিনউ অফিসার শিবকুমারের ৩৪ বছর বয়সী মেয়ে অক্ষয় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের জেরে প্রাণ হারান।
অভিযোগ, মেয়ে অক্ষয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য শিবকুমাকে প্রতিটি ধাপে ঘুষ দিতে হয়। অ্যাম্বুলেন্স থেকে পুলিস থেকে শুরু করে শ্মশান, সর্বত্র তাঁকে ঘুষ দিতে বাধ্য করা হয়। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে সেপ্টেম্বরে। সম্প্রতি অভিযোগ দায়েরের পর এই ঘটনাটি সামনে আসে। আর তাতেই শোরগোর পড়ে গিয়েছে। নড়েচড়ে বসেছে উপরমহল।
কন্যাহারা হতভাগ্য বাবা এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাগ করে নিয়েছেন। লিখেছেন, "একমাত্র সন্তান হারানো বাবার প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই। খুবই দুঃখজনক অবস্থা। আমার কাছে টাকা ছিল, আমি তাই টাকা দিয়েছি। কিন্তু গরিবরা কী করবে?" প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
