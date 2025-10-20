English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 20, 2025, 03:00 PM IST
Bengaluru Shocker: লাগাতার সিনিয়রের হেনস্থা জুনিয়রকে! পিজি হস্টেলেই BBA ছাত্রী ১৯-র 'ব্রাইট' তরুণী...শকিং!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর! মর্মান্তিক! সিনিয়রের হেনস্থা জুনিয়রকে! আর তারপরই পিজিতে আত্মঘাতী ১৯ বছর বয়সী বিবিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। মৃতের নাম সানা পারভিন। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর কাদুসোন্নাপ্পানাহল্লির গ্রিন গার্ডেন লেআউটের একটি বেসরকারি হস্টেলে। অভিযোগ, কলেজে সিনিয়র রিফাস তাকে হয়রানি করেন। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত সিনিয়র রিফাসের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত ছাত্রীর পরিবার। 

মাদিকেরির সোমওয়ারপেট তালুকের গারাগান্দুর গ্রামের ঠিকাদার আবদুল নাজিরের মেয়ে সানা পারভিন। অভিযোগ, একই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র রিফাসের সঙ্গে সানার বিরোধ বাধলে, রিফাস তাকে হয়রানি করেন। এই ঘটনায় সানা হয়রানির অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ তখন রিফাসকে ডেকে পাঠায়। এবং তাকে সানার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন। কিন্ত তারপরেও রিফাস সানাকে হয়রানি ও ব্ল্যাকমেইল করতে থাকেন বলে অভিযোগ। 

অভিযোগ, এরপরই সানা পিজি রুমে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন। তবে ঘটনাস্থলে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত সিনিয়র রিফাস। এই ঘটনায় ফের বেসরকারি কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও হয়রানি নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

