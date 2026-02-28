English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Bengaluru techie death: বিয়ে হলেও টিকবে না, জ্যোতিষীর গণনার জেরে জীবনকে গুডবাই বলে দিলেন বহুজাতিকের মেধাবী টেকি বিদ্যা...

Bengaluru techie death: বিয়ে হলেও টিকবে না, জ্যোতিষীর গণনার জেরে জীবনকে গুডবাই বলে দিলেন বহুজাতিকের মেধাবী টেকি বিদ্যা...

Bengaluru techie died by suicide: জ্যোতিষীর কথা শুনে আত্মহত্যা! মাত্র ২৭ বছরেই প্রয়াত বেঙ্গালুরুর একজন টেকি। বিবাহ বিচ্ছেদের কথা শুনেই এই পরিস্থিতি। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Feb 28, 2026, 10:33 PM IST
Bengaluru techie death: বিয়ে হলেও টিকবে না, জ্যোতিষীর গণনার জেরে জীবনকে গুডবাই বলে দিলেন বহুজাতিকের মেধাবী টেকি বিদ্যা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আশ্চর্য! জ্যোতিষীর কথা শুনে আত্মহত্যা! শুক্রবার সন্ধ্যায় বেঙ্গালুরুর বগলাগুন্তে, মাত্র ২৭ বছরের একজন টেকি তার বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি একজন জ্যোতিষীর ভবিষ্যতবাণীতে হতাশ হয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ। জ্যোতিষী সেই টেকির বিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। 

Add Zee News as a Preferred Source

আত্মঘাতী টেকির নাম, বিদ্যাজ্যোতি। তিনি বসের (Bosch) কর্মচারী ছিলেন এবং বাড়ি থেকেই কাজ করতেন। কোডাগুরের একটি ছেলের সঙ্গে বিদ্যাজ্যোতির সম্পর্ক ছিল। বিদ্যাজ্যোতির ইচ্ছে অনুযায়ী, দুই পরিবারই তাদের বিয়ের জন্য রাজী ছিল। 

আরও পড়ুন: Israel- Iran War: মধ্যপ্রাচ্যে আগুনের লেলিহান শিখা, পরমাণু শক্তিধর ইরানের নখ-দাঁতে ছিন্নভিন্ন ৭ প্রতিবেশী দেশ, চুরমার 'ইসলামিক' ঐক্য? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ...

আরও পড়ুন: Massive Explosion: কাঁকিনাড়ায় ভয়ংকর বিস্ফোরণে মৃত্যুমিছিল, ভরদুপুরে ছিন্নভিন্ন মানুষদের দেহাংশ ছিটকে পড়ল পাশের জমিতে...

পরিবারের সদস্যদের মতে, বিদ্যাজ্যোতি সম্প্রতি একজন জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলেন। জ্যোতিষী বিদ্যাজ্যোতিকে বলেছিলেন, তার বিয়ে মাত্র দুই বছর টিকবে এবং শেষে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এই বাধা কাটানোর জন্য জ্যোতিষী তাঁকে নয় দিনের একটি রীতি করার পরার্মশও দিয়েছিলেন। 

পুলিস সূত্রের খবর, জ্যোতিষীর কথা অনুযায়ী বিদ্যাজ্যোতি সেই রীতি সম্পন্ন করছিলেন। নবম দিনে, রীতি অনুযায়ী যখন তাঁর পরিবার মন্দির গিয়েছিলেন, তখন তিনি বাড়িতে একা ছিলেন। পরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। 

বগলাগুন্তে পুলিস এটিকে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে মামলা দায় করেছেন এবং পরর্বতী তদন্ত এখনও চলছে। 

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Bengaluru techie deathBengaluru techie suicide.Zee 24 Ghanta
পরবর্তী
খবর

Israel- Iran War: মধ্যপ্রাচ্যে আগুনের লেলিহান শিখা, পরমাণু শক্তিধর ইরানের নখ-দাঁতে ছিন্নভিন্ন ৭ প্রতিবেশী দেশ, চুরমার 'ইসলামিক' ঐক্য? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ...
.

পরবর্তী খবর

Final Voter List: রাজ্যে সর্বাধিক দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৮,১৮,৪৩২! বাকি কোন জেলায় কত নাম বাদ পড়ল?