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৭ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু জননীর! বেঁচে গেল সঙ্গী মণি, কীভাবে? PG-তে কী এমন ঘটেছিল?

Woman jumps to death pulls partner: বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ডের একটি কো-লিভিং PG-র সাততলা থেকে পড়ে মৃত্যু হল ২৩ বছরের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার জননীর। ঘটনায় তাঁর ৩০ বছরের সঙ্গী মণিচাভেলুও গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, ঝগড়ার পর জননী সাততলা থেকে ঝাঁপ দেন এবং তাঁর সঙ্গীকেও হাত ধরে টেনে নেয়। কিন্তু বেঁচে গিয়েছেন তরুণীপ সঙ্গী। কীভাবে?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 31, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:35 AM IST
৭ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু জননীর! বেঁচে গেল সঙ্গী মণি, কীভাবে? PG-তে কী এমন ঘটেছিল?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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