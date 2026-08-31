/৭ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু জননীর! বেঁচে গেল সঙ্গী মণি, কীভাবে? PG-তে কী এমন ঘটেছিল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ডের একটি কো-লিভিং PG-তে রবিবার সকালে ঝগড়ার পর সাততলা থেকে পড়ে মৃত্যু হল ২৩ বছরের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার জননীর। একই ঘটনায় তাঁর ৩০ বছরের সঙ্গী মণিচাভেলু গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিসের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ঝগড়ার কিছুক্ষণ পর জননী সাততলা থেকে ঝাঁপ দেন এবং মণিচাভেলুকেও সঙ্গে টেনে নেয়। গাছের ডালে পড়ে পরে মাটিতে পড়ায় প্রাণে বেঁচে যান মণিচাভেলু। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ড এলাকার একটি কো-লিভিং PG-তে। জননী সেখানে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে থাকছিলেন। জননী পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁর সঙ্গী মণিচাভেলু একটি লজিস্টিক্স সংস্থায় কাজ করেন। দু’জনেরই আদি বাড়ি পুদুচেরি, তামিলনাড়ুতে বলে পুলিস জানিয়েছে।
সকালে ঝগড়া, তারপরই বিপত্তি
পুলিসের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, রবিবার সকালে জননী এবং মণিচাভেলুর মধ্যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি হয়। এরপরই আচমকা পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পুলিসের সন্দেহ, ঝগড়ার কিছুক্ষণ পর জননী সাততলা থেকে ঝাঁপ দেন। সেই সময় তিনি মণিচাভেলুকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন কি না, সেটাই এখন তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।
গাছের ডালে পড়ে প্রাণে বাঁচলেন মণিচাভেলু
সাততলা থেকে পড়লেও মণিচাভেলু কোনওভাবে প্রাণে বেঁচে যান। পুলিস জানিয়েছে, তিনি প্রথমে গাছের ডালের উপর পড়েন। এরপর সেখান থেকে মাটিতে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁর শরীরে গুরুতর আঘাত লাগে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে, জননীকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়।
ঠিক কী হয়েছিল?
এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে বেঙ্গালুরু পুলিস। সকালে দু’জনের মধ্যে ঠিক কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, ঝগড়ার পর কী ঘটেছিল, জননী নিজে থেকে সাততলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কি না এবং মণিচাভেলু কীভাবে তাঁর সঙ্গে নীচে পড়লেন—সবই তদন্তের বিষয়। পুলিস প্রত্যক্ষদর্শী এবং ওই PG-র সঙ্গে যুক্ত অন্য ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ঘটনার আগে তাঁদের মধ্যে কোনও সম্পর্কজনিত সমস্যা বা অন্য কোনও বিরোধ ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
আত্মহত্যার চেষ্টা, নাকি অন্য কোনও কারণ?
প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে ঝগড়ার পর আত্মহত্যার চেষ্টা হিসেবে দেখছে পুলিস। তবে এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। তাই ঠিক কী কারণে জননী এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন এবং মণিচাভেলুর সঙ্গে তাঁর কী হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। ঘটনার আগে দু’জনের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক ছিল, তাঁদের মধ্যে কোনও সমস্যা চলছিল কি না এবং সেই সমস্যার সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগ রয়েছে কি না—তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিস ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য সংগ্রহ করছে। একইসঙ্গে মণিচাভেলু সুস্থ হলে তাঁর কাছ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
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