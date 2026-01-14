Bengaluru woman beats guard: এত শরীর দেখিয়ো না, প্লিজ! পরামর্শ দিতেই ইভটিজারদের হাত থেকে বাঁচানো মহিলারক্ষীকে ফেলে পেটাল হট-প্যান্টের যুবতী...

Bengaluru woman beats guard: এত শরীর দেখিয়ো না, প্লিজ! পরামর্শ দিতেই ইভটিজারদের হাত থেকে বাঁচানো মহিলারক্ষীকে ফেলে পেটাল হট-প্যান্টের যুবতী...
Bengaluru woman beats guard over decent clothes: বেঙ্গালুরুতে এক যুবতীকে, হোম গার্ডকে মারধর করায়, গ্রেফতার করা হয়েছে। 'ভদ্র পোশাক' পরার পরামর্শ দেওয়ায় এই ঘটনাটি ঘটে বেঙ্গালুরুর কেআর পুরাম রেলওয়ে স্টেশনের কাছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:বেঙ্গালুরুতে এক যুবতীকে পুলিস গ্রেফতার করেছেন। অভিযোগ, সেই যুবতী এক হোম গার্ডকে মারধর করে আহত করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে, বেঙ্গালুরুর কেআর পুরাম রেলওয়ে স্টেশনের কাছে।
অভিযুক্তর নাম, দামিনি ওরফে মোহিনী। তিনি হলেন মহাদেবাপুরের নারায়ণপুরার বাসিন্দা। তিনি একটি বেসরকারি অফিসে কাজ করতেন। পুলিস জানায়, দামিনিকে রাস্তায় কয়েকজন ছেলে অশ্লীল ভাষায় মন্তব্য করছিল। সেই সময়, কিছুটা কাছেই হোম গার্ড, লক্ষ্মী নরসাম্মা ট্রাফিক ডিউটিতে থাকায় সেই স্থানে শীঘ্রই আসেন। তিনি সেই ছেলেগুলিকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেন।
এরপর তিনি দামিনিকে, এইসব ঘটনা এড়াতে 'ভদ্র পোশাক' পরার পরামর্শ দেন। তাছাড়াও সেই রাস্তা অনেক গাড়ির জন্য ব্যস্ত থাকে। যার জন্য নরসাম্মা দামিনিকে রাস্তায় হাঁটতে সাবধান করেন।
পুলিসের মতে, নরসাম্মার কথা শুনে দামিনি রেগে যায় এবং হঠাত্ তাঁর ওপর আক্রমণ করে। মারধরের ফলে নরসাম্মার নাকে ও মুখে ভয়াবহ চোট লাগে। ঘটনাটির পর, শীঘ্রই পুলিস সেখানে পৌঁছায় এবং দামিনিকে গ্রেফতার করেন। নরসাম্মাকে দ্রুতই একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
নরসাম্মার অভিযোগ অনুযায়ী দামিনিকে আদালতে তোলা হয়। আদালত দামিনিকে বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
তদন্তকারীরা জানান, দামিনি দাবি করেছেন যে, তিনি মলদ্বীপের একটি স্কুলে পড়তেন। এবং বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি কলেজ থেকে বিবিএম নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। পুলিস পুরো ঘটনার ওপর আরও তদন্ত করছে।
