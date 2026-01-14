English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Bengaluru woman beats guard: এত শরীর দেখিয়ো না, প্লিজ! পরামর্শ দিতেই ইভটিজারদের হাত থেকে বাঁচানো মহিলারক্ষীকে ফেলে পেটাল হট-প্যান্টের যুবতী...

Bengaluru woman beats guard: এত শরীর দেখিয়ো না, প্লিজ! পরামর্শ দিতেই ইভটিজারদের হাত থেকে বাঁচানো মহিলারক্ষীকে ফেলে পেটাল হট-প্যান্টের যুবতী...

Bengaluru woman beats guard over decent clothes: বেঙ্গালুরুতে এক যুবতীকে, হোম গার্ডকে মারধর করায়, গ্রেফতার করা হয়েছে। 'ভদ্র পোশাক' পরার পরামর্শ দেওয়ায় এই ঘটনাটি ঘটে বেঙ্গালুরুর কেআর পুরাম রেলওয়ে স্টেশনের কাছে। 

Updated By: Jan 14, 2026, 09:58 PM IST
Bengaluru woman beats guard: এত শরীর দেখিয়ো না, প্লিজ! পরামর্শ দিতেই ইভটিজারদের হাত থেকে বাঁচানো মহিলারক্ষীকে ফেলে পেটাল হট-প্যান্টের যুবতী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:বেঙ্গালুরুতে এক যুবতীকে পুলিস গ্রেফতার করেছেন। অভিযোগ, সেই যুবতী এক হোম গার্ডকে মারধর করে আহত করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে, বেঙ্গালুরুর কেআর পুরাম রেলওয়ে স্টেশনের কাছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

অভিযুক্তর নাম, দামিনি ওরফে মোহিনী। তিনি হলেন মহাদেবাপুরের নারায়ণপুরার বাসিন্দা। তিনি একটি বেসরকারি অফিসে কাজ করতেন। পুলিস জানায়, দামিনিকে রাস্তায় কয়েকজন ছেলে অশ্লীল ভাষায় মন্তব্য করছিল। সেই সময়, কিছুটা কাছেই হোম গার্ড, লক্ষ্মী নরসাম্মা ট্রাফিক ডিউটিতে থাকায় সেই স্থানে শীঘ্রই আসেন। তিনি সেই ছেলেগুলিকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেন। 

আরও বলুন: Balurghat: জমির বদলে চাকরি চাই, আস্ত একটি ট্রেন হাইজ্যাক করে নিলেন জমিদাতারা! ৩ দিন ধরে...

এরপর তিনি দামিনিকে, এইসব ঘটনা এড়াতে 'ভদ্র পোশাক' পরার পরামর্শ দেন। তাছাড়াও সেই রাস্তা অনেক গাড়ির জন্য ব্যস্ত থাকে। যার জন্য নরসাম্মা দামিনিকে রাস্তায় হাঁটতে সাবধান করেন। 

পুলিসের মতে, নরসাম্মার কথা শুনে দামিনি রেগে যায় এবং হঠাত্‍ তাঁর ওপর আক্রমণ করে। মারধরের ফলে নরসাম্মার নাকে ও মুখে ভয়াবহ চোট লাগে। ঘটনাটির পর, শীঘ্রই পুলিস সেখানে পৌঁছায় এবং দামিনিকে গ্রেফতার করেন। নরসাম্মাকে দ্রুতই একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। 

আরও বলুন: Fire Cracker Factory Blast: খাওয়ার নেশাই হল কাল! জন্মদিনের ৬ দিন আগে ১৫-র কিশোরের নিথর দেহ ফিরছে বাড়িতে...

নরসাম্মার অভিযোগ অনুযায়ী দামিনিকে আদালতে তোলা হয়। আদালত দামিনিকে বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন। 

তদন্তকারীরা জানান, দামিনি দাবি করেছেন যে, তিনি মলদ্বীপের একটি স্কুলে পড়তেন। এবং বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি কলেজ থেকে বিবিএম নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। পুলিস পুরো ঘটনার ওপর আরও তদন্ত করছে। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Bengaluru woman beats guardBengaluru security guard assault casewoman attacks female security guard Bengaluruhot pants controversy BengaluruBengaluru eve teasing incidentwoman rescued from eve teasers attacks guardBengaluru public assault casewomen safety issue BengaluruBengaluru viral assault newswoman beating guard Bengalurueve teasing rescue turns violentBengaluru street fight womansecurity guard assaulted by womanBengaluru women clash incidentpublic harassment case Bengaluruwomen safety debate IndiaBengaluru shocking incidentviral Bengaluru news womenassault case caught on cameraIndian city women safety controversy
পরবর্তী
খবর

TCS employee quit: একটা টক্সিক জায়গা! শান্তি পেতে TCS-এ মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে বনজঙ্গল পাহারা দিচ্ছেন মণীশ...
.

পরবর্তী খবর

Parambrata Chatterjee: টলিউডে ফের ভরকেন্দ্রের রদবদল? SIR ইস্যুতে নির্বাচন কমিশন অভিযান পরমব্...