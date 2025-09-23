English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Wife demand 2 crore for 'Impotent' husband: 'পুরুষত্বহীন' স্বামী শারীরিক সুখ দিতে অক্ষম! ২ কোটি দাবি করে মামলা ঠুকলেন স্ত্রী! পালটা স্বামী...

Wife demand 2 crore for 'Impotent' husband: স্ত্রী তাঁকে পুরুষত্বহীন বলে সন্দেহ করতে শুরু করেন। মেডিকেল পরীক্ষা করাতে বাধ্য করেন। তারপরই...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 23, 2025, 09:19 PM IST
Wife demand 2 crore for 'Impotent' husband: 'পুরুষত্বহীন' স্বামী শারীরিক সুখ দিতে অক্ষম! ২ কোটি দাবি করে মামলা ঠুকলেন স্ত্রী! পালটা স্বামী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: স্বামী অক্ষম! পুরুষত্বহীন! তাই মামলা ঠুকলেন স্ত্রী। দাবি করলেন ২ কোটি টাকা। চলতি বছরের ৫ মে বিয়ে করেন বেঙ্গালুরুর গোবিন্দরাজনগরের বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সী ওই যুবক। বিয়ের পর তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বেঙ্গালুরুর সপ্তগিরি প্রাসাদে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু বিয়ের তিন মাসেও ওই যুবক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে রাজি না হওয়ায়, তাঁর স্ত্রী তাঁকে পুরুষত্বহীন বলে সন্দেহ করতে শুরু করেন। মেডিকেল পরীক্ষা করাতে বাধ্য করেন।

Add Zee News as a Preferred Source

ডাক্তাররা নিশ্চিত করেন যে, তিনি শারীরিকভাবে যৌন কার্যকলাপের জন্য সক্ষম। কিন্তু মানসিক চাপে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। ডাক্তাররা তাই তাঁকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন। কিন্তু তারপরই তাঁর ২৯ বছর বয়সী স্ত্রী স্বামী 'অক্ষম, পুরুষত্বহীন' এই অভিযোগে ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবি করে মামলা দায়ের করেন। আর তাতেই সংঘাত আরও চরম রূপ নেয়

স্ত্রীর মামলার পালটা পুলিসে এফআইআর দায়ের করেন ৩৫ বছর বয়সী ওই যুবক। তিনি অভিযোগ করেন, মামলা দায়ের পর তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর আত্মীয়রা গোবিন্দরাজনগরে তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা চালান। গোবিন্দরাজনগর থানায় তিনি তাঁর স্ত্রী ও তাঁর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হামলা ও হয়রানির অভিযোগে মামলা দায়ের করেন।

আরও পড়ুন, ভারতে ছড়াচ্ছে মারাত্মক ফ্লু... ৭০% পরিবার-ই আক্রান্ত! উপসর্গ কী কী, বিপদ কোথায়, জানুন...

আরও পড়ুন, প্যারাসিটামল খেলেই অটিজম হবে! ট্রাম্পের দাবিতে কী বললেন WHO বিজ্ঞানী... সত্যিটা জানুন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Bengaluru womanImpotent husband2 crore
পরবর্তী
খবর

Supreme Court: বিয়ের বছর না ঘুরতেই ডিভোর্স চেয়ে স্ত্রীর দাবি ৫ কোটি! স্বামীকে 'সুপ্রিম' পরামর্শ, এঁর লোভ বেশি, সম্পর্ক ছেদ করুন...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather: দুর্যোগের জের, আজ থেকেই কলকাতার স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি ঘোষণা