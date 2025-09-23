Wife demand 2 crore for 'Impotent' husband: 'পুরুষত্বহীন' স্বামী শারীরিক সুখ দিতে অক্ষম! ২ কোটি দাবি করে মামলা ঠুকলেন স্ত্রী! পালটা স্বামী...
Wife demand 2 crore for 'Impotent' husband: স্ত্রী তাঁকে পুরুষত্বহীন বলে সন্দেহ করতে শুরু করেন। মেডিকেল পরীক্ষা করাতে বাধ্য করেন। তারপরই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: স্বামী অক্ষম! পুরুষত্বহীন! তাই মামলা ঠুকলেন স্ত্রী। দাবি করলেন ২ কোটি টাকা। চলতি বছরের ৫ মে বিয়ে করেন বেঙ্গালুরুর গোবিন্দরাজনগরের বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সী ওই যুবক। বিয়ের পর তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বেঙ্গালুরুর সপ্তগিরি প্রাসাদে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু বিয়ের তিন মাসেও ওই যুবক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে রাজি না হওয়ায়, তাঁর স্ত্রী তাঁকে পুরুষত্বহীন বলে সন্দেহ করতে শুরু করেন। মেডিকেল পরীক্ষা করাতে বাধ্য করেন।
ডাক্তাররা নিশ্চিত করেন যে, তিনি শারীরিকভাবে যৌন কার্যকলাপের জন্য সক্ষম। কিন্তু মানসিক চাপে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। ডাক্তাররা তাই তাঁকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন। কিন্তু তারপরই তাঁর ২৯ বছর বয়সী স্ত্রী স্বামী 'অক্ষম, পুরুষত্বহীন' এই অভিযোগে ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবি করে মামলা দায়ের করেন। আর তাতেই সংঘাত আরও চরম রূপ নেয়।
স্ত্রীর মামলার পালটা পুলিসে এফআইআর দায়ের করেন ৩৫ বছর বয়সী ওই যুবক। তিনি অভিযোগ করেন, মামলা দায়ের পর তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর আত্মীয়রা গোবিন্দরাজনগরে তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা চালান। গোবিন্দরাজনগর থানায় তিনি তাঁর স্ত্রী ও তাঁর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হামলা ও হয়রানির অভিযোগে মামলা দায়ের করেন।
