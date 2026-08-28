/অফিসে সিগারেটের ধোঁয়া, শেষমেশ চাকরিই ছাড়লেন তরুণী! ভাইরাল ইস্তফার মেল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অফিসে নিয়মিত সিগারেটের ধোঁয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন বেঙ্গালুরুর এক তরুণী। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে জাহ্নভি চাভাডার একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে। তিনি নিজের ইস্তফার মেলের স্ক্রিনশট পোস্ট করেন। সেই পোস্ট দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত পোস্টটিতে ৫৬ লক্ষেরও বেশি ভিউ হয়েছে। জাহ্নভি জানিয়েছেন, তিনি সিগারেটের গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। অফিসে বিষয়টি নিয়ে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। ইস্তফার মেলে তিনি জানান, ২৫ অগাস্ট ছিল তাঁর শেষ কাজের দিন। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে নিজের সিদ্ধান্তের কারণও ব্যাখ্যা করেন।
কেন চাকরি ছাড়লেন তরুণী?
জাহ্নভির দাবি, তাঁর অফিসের প্যান্ট্রি রুম এবং ডাইনিং এলাকায় কয়েকজন নিয়মিত ধূমপান করতেন। শুধু সেখানেই নয়, ধূমপান করার পরে কেউ কেউ এসে তাঁর পাশেও বসতেন। এর ফলে সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ত অফিসের লবি এলাকাতেও, যেখানে তিনি কাজ করতেন। অর্থাৎ, ধূমপান না করেও তাঁকে নিয়মিত সেই ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করতে হত। সমস্যা থেকে বাঁচতে তিনি মাস্ক পরেও কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত নেন, এই পরিবেশে আর কাজ করবেন না।
'আমাকেই কেন বদলাতে হবে?'
নিজের ইস্তফার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাহ্নভি স্পষ্ট করে জানান, তিনি যতটা সম্ভব মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে, সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব শুধু তাঁর নয়। এই বক্তব্যই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। তাঁর ইস্তফার মেলের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা।অনেকেই জাহ্নভির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, কর্মক্ষেত্রে **প্যাসিভ স্মোকিং বা পরোক্ষ ধূমপান** নিয়ে আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।
একই অভিজ্ঞতা অনেকের
জাহ্নভির পোস্টে কমেন্ট করে অনেকেই নিজেদের কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। এক ব্যক্তি জানান, তাঁর অফিসেও একই ধরনের সমস্যা হয়েছিল। তবে সেখানে ম্যানেজার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে শুনেছিলেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ায় সমস্যার সমাধান হয়। অন্য অনেকেই বলেছেন, কর্মক্ষেত্রে অন্যের ধূমপানের কারণে যাঁরা সমস্যায় পড়েন, তাঁদের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। কেউ কেউ জাহ্নভির সিদ্ধান্তকে সাহসী পদক্ষেপ বলেও প্রশংসা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, অনেকেই চাকরি হারানোর আশঙ্কায় বা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে সমস্যা সহ্য করে যান। কিন্তু জাহ্নভি নিজের সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল আলোচনা
চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর ইস্তফার মেলটিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে। একদিকে যেমন অনেকে তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন, অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে ধূমপান সংক্রান্ত নিয়ম এবং সহকর্মীদের প্রতি দায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনাটি ফের সামনে এনেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—অফিসে কেউ ধূমপান করলে তার প্রভাব কি শুধু ধূমপায়ীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে? জাহ্নভির অভিজ্ঞতা বলছে, তা নয়। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের কর্মীরাও সমস্যায় পড়তে পারেন। আর সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত নিজের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
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