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অফিসে সিগারেটের ধোঁয়া, শেষমেশ চাকরিই ছাড়লেন তরুণী! ভাইরাল ইস্তফার মেল

বেঙ্গালুরুর এক তরুণী অফিসে নিয়মিত সিগারেটের ধোঁয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। জাহ্নভি চাভাডা নামে ওই তরুণী নিজের ইস্তফার মেলের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। তাঁর দাবি, সহকর্মীদের ধূমপানের ধোঁয়া অফিসের লবিতেও ছড়িয়ে পড়ত। মাস্ক পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 28, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:12 PM IST
অফিসে সিগারেটের ধোঁয়া, শেষমেশ চাকরিই ছাড়লেন তরুণী! ভাইরাল ইস্তফার মেল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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