Toxic Workplace Horror: কর্মক্ষেত্রে বিভীষিকা... চাকরির শেষ দিনে আইটি কর্মী তরুণীর মুখে 'মাউজ' ছুড়ে মারেন ম্যানেজার!
Manager threw mouse at face, Bengaluru woman shocking claim: তরুণীর কথায়, এরকম ব্যবহারকে কখনওই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়! বা মজা- রসিকতা হিসেবেও নয়! বরং এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'টক্সিক' কাজের জায়গা ঠিক কতটা ভয়ংকর হতে পারে, আরও একবার সেই প্রশ্ন তুলে দিল আইটি কর্মী এক তরুণীর বিস্ফোরক দাবি। বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ওই তরুণী জানিয়েছেন, অফিসে তাঁর শেষ কাজের দিনে, তাঁর মুখে 'মাউজ' ছুঁড়ে মেরেছিলেন ম্যানেজার। এই ঘটনায় হকচকিয়ে যান। বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েও থাকেন।
একটি কমেডি অনুষ্ঠানে রসিকতা, হাসি-মজার মধ্যেই বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক ওই আইটি কর্মী, কর্মক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা সবার সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বহু বছর আগে মুম্বইতে কাজ করার সময়, তিনি এমন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, যা কখনওই কোনও কর্মচারীর জন্য সুখকর নয়। তিনি বলেন, চাকরির শেষ দিনে তাঁর ম্যানেজার তাঁকে একটি কাজ দিয়েছিলেন। তিনি তাতে ঠিক ধাতস্থ হতে পারছিলেন না। খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এরপরই যা ঘটে, তা ছিল মর্মান্তিক এবং অবাক করা!
ম্যানেজার রেগে গিয়ে তাঁর মুখে মাউস ছুঁড়ে মারেন। 'techroastshow' নামের অফিসিয়াল হ্যান্ডেল থেকে ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা এই ভিডিয়োটি ইতিমধ্যেই ভাইরাল। প্রায় ৩ লাখ মানুষ এই ভিডিয়ো দেখেছেন। তরুণীর কথায়, এরকম ব্যবহারকে কখনওই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়! বা মজা- রসিকতা হিসেবেও নয়! বরং এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা উচিত।
