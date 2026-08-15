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বেঙ্গালুরুতে আটক বাঙালি যুবক, নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ করতে করতেই আফগানিস্তানে যোগাযোগ!

Bengal Youth Detained in Bengaluru: আসাফুল মল্লিক উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নওপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে জিগানির এপিসি সার্কেলের কাছে একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকত

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 15, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:46 PM IST
বেঙ্গালুরুতে আটক বাঙালি যুবক, নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ করতে করতেই আফগানিস্তানে যোগাযোগ!

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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