/থামেনি, সাময়িক যুদ্ধবিরতি পশ্চিম এশিয়ায়! এই পরিস্থিতিতেই মোদীকে নেতানিয়াহুর ফোন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিম এশিয়ার চলমান গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে টেলিফোন করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ফোনালাপে দুই দেশের শীর্ষ নেতা মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক উত্তেজনা এবং ভারত-ইসরায়েল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বের ধারাবাহিক অগ্রগতি নিয়েও কথা হয়েছে তাঁদের। পাশাপাশি আগামিদিনে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার বিষয়ে তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন দু'জনই।
আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু
প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দুই নেতা ‘ভারত-ইসরায়েল বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের’ সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। উভয় দেশই পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। ফোনালাপের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ‘X’-এ লেখেন, “প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কাছ থেকে একটি ফোন পেয়েছি। আমরা ভারত-ইসরায়েল বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি, যা ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। একই সাথে আমরা পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও নিজেদের মতামত বিনিময় করেছি।”
ফোনালাপের প্রেক্ষাপট ও কূটনৈতিক বার্তা
পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে দুই নেতার মধ্যে এটি দ্বিতীয়বারের মতো টেলিফোনিক বার্তালাপ। এর আগে ১ মার্চ তাঁদের মধ্যে শেষ কথা হয়েছিল। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী পশ্চিম এশিয়ার উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বেসামরিক সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত পক্ষগুলোকে দ্রুত যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র ৪৮ ঘণ্টারও কম সময় আগে প্রধানমন্ত্রী মোদী ইসরায়েল সফর করেছিলেন এবং নেতানিয়াহুর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন।
পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান উত্তপ্ত পরিস্থিতি
পশ্চিম এশিয়ায় শুরু হওয়া এই যুদ্ধ ইতিমধ্যে পাঁচ মাসেরও বেশি সময় অতিক্রম করেছে। সাময়িক ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলেও তা বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে। একদিকে যেমন লেবাননে সংঘাত চলাকালে দুইজন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে, অন্যদিকে সার্বিক অঞ্চলজুড়ে সামরিক উত্তেজনা বজায় রয়েছে। একই দিনে ইরানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৈশ্বিক খনিজ তেল ও বাণিজ্য পরিবহনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুটিং 'হরমুজ প্রণালী' সংক্রান্ত একটি চুক্তি ওমানের সঙ্গে চূড়ান্ত করার একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে তারা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)