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থামেনি, সাময়িক যুদ্ধবিরতি পশ্চিম এশিয়ায়! এই পরিস্থিতিতেই মোদীকে নেতানিয়াহুর ফোন...

Benjamin Netanyahu calls PM Narendra Modi: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দীর্ঘ ফোনালাপে দুই নেতা মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক উত্তেজনা ও ভারত-ইসরায়েল বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেওয়ার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন মোদী।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 07, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:51 AM IST
থামেনি, সাময়িক যুদ্ধবিরতি পশ্চিম এশিয়ায়! এই পরিস্থিতিতেই মোদীকে নেতানিয়াহুর ফোন...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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