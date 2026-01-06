English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Bhairav Drone Force: ভয়ংকর কালভৈরবের মতোই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারতীয় সেনার ভৈরব ড্রোন ফোর্স?

Bhairav Drone Force: ভয়ংকর কালভৈরবের মতোই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারতীয় সেনার 'ভৈরব ড্রোন ফোর্স'?

Bhairav Drone Force: এই ফোর্সের সবচেয়ে বড় অস্ত্র- আত্মঘাতী ড্রোন। শত্রুর টার্গেটকে চিহ্নিত করে দিলে, যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিখুঁত হামলা করে আসবে এই ড্রোন। পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন পাঠানো হবে। একে বলে সোয়ার্ম অ্যাটাক।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 6, 2026, 06:23 PM IST
Bhairav Drone Force: ভয়ংকর কালভৈরবের মতোই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারতীয় সেনার 'ভৈরব ড্রোন ফোর্স'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার কালভৈরবের মতো শত্রুর উপর আছড়ে পড়বে ভৈরব ( Bhairav battalions)? ভারতীয় সেনার ইনফ্যান্ট্রি (infantry battalions) ও প্যারা স্পেশ্যাল ফোর্সের (Para Special Forces) মধ্যে সেতুর কাজ করবে এই ভৈরব বাহিনী (Indian Army Raises Bhairav Drone Force)। এদের শেখানো হয়েছে কীভাবে শত্রু ঘাঁটিতে আত্মঘাতী ড্রোন (Indias Drone Army) পাঠিয়ে হামলা করতে হবে। কীভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে কাজে লাগিয়ে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালাতে হবে?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Shani Rashifal 2026: শনির কৃপায় ১৮০° ঘুরবে ভাগ্য! ২০২৬ সালে গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন যাঁরা...

মরুভূমির ঈগল

রাজস্থানের ভূমিপুত্ররা এক কঠোর প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের হাতে রয়েছে নাগাস্ত্র ১, রুদ্রাস্ত্র-র মতো ড্রোন। 'ত্রিনেত্র'-র মতো খতরনাক ড্রোন, 'কাল ভৈরবের' মতো মোক্ষম মারণাস্ত্র। এই প্রকল্পের পোশাকি নাম--'ঈগল ইন দ্য আর্ম'।

সোয়ার্ম অ্যাটাক

ইন্টেলিজেন্স, সার্ভেলিয়েন্স ও রিকন্স-- সংক্ষেপে I, S, ও R। ছোট ছোট গ্ৰুপে ভাগ হয়ে অপারেশন চালাতে দক্ষ এই ভৈরব বাহিনী। শত্রুর গুলিতে আহত হলে নিজেরাই তার চিকিৎসায় পারদর্শী এরা। শত্রুকে চমকে দিয়ে আগে হামলা চালানোই এই বাহিনীর মন্ত্র। এই স্পেশ্যাল ফোর্সের সবচেয়ে বড় অস্ত্র- আত্মঘাতী বা কামিকাজে ড্রোন। একবার শত্রুর টার্গেটকে চিহ্নিত করে দিলে, যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিখুঁত হামলা করে আসবে এই ড্রোন। দরকারে পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন পাঠানো হবে। একে বলে 'সোয়ার্ম অ্যাটাক'। 

আধুনিক প্রযুক্তি

আছে নজরদারির ব্যবস্থাও। নজরদারির জন্য এই বাহিনীর রয়েছে ফার্স্ট পার্সন ভিউ ড্রোনস বা এফপিভি। এছাড়াও রয়েছে AI-চালিত অটোমেটিক টার্গেট রেকগনিশন ড্রোন। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের জন্য ভৈরব বাহিনী ক্যামোফ্লাজেও দক্ষ। তারও ট্রেনিং হয়েছে। এই বাহিনীকে দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। দেওয়া হয়েছে মেশিন গান, স্নাইপার রাইফেল। শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংসের জন্য ভৈরবের থাকছে নাগ মার্ক ২ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল।

আরও পড়ুন: Deadly Earthquake: বছরশুরুতেই ভয়াল ভূকম্প! ধেয়ে আসছে মারণ সুনামি? ফের ফলছে বাবা ভাঙ্গার পূর্বাভাস?

মাইলস্টোন

এই ভৈরব বাহিনী রাজস্থানের জয়পুরে আগামী ১৫ জানুয়ারি আর্মি ডে প্যারেডে অংশ নেবে। সেদিনই তাদের পাবলিক ডেবিউ বা জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ। মনে করা হচ্ছে, ভারতীয় সেনার মুকুটে এটা হতে চলেছে এক অন্যতম পালক। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এটাকে অনায়াসে মাইলস্টোন হিসেবেও চিহ্নিত করা চলে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
BhairavBhairav battalionsIndia's Drone ArmyIndia's Drone Army Dominates Desert WarsFuture WarfareIndian Army Raises ‘Bhairav’ Drone Forceautomatic target recognitionFirst Person View DronesArmy Day Parade in Jaipurmilestone in Indian Army
পরবর্তী
খবর

SIR in Uttar Pradesh: বাংলা তো নস্যি! যোগীর উত্তর প্রদেশে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়, SIR তালিকায় বাদ প্রায় ৩ কোটি ভোটার...
.

পরবর্তী খবর

saras Mela: লক্ষ্মীলাভের নয়া রেকর্ড! ৬৫ কোটির বিকিকিনিতে বাজিমাত ২১তম সরস মেলার...