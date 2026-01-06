Bhairav Drone Force: ভয়ংকর কালভৈরবের মতোই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারতীয় সেনার 'ভৈরব ড্রোন ফোর্স'?

Bhairav Drone Force: ভয়ংকর কালভৈরবের মতোই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারতীয় সেনার 'ভৈরব ড্রোন ফোর্স'?
Bhairav Drone Force: এই ফোর্সের সবচেয়ে বড় অস্ত্র- আত্মঘাতী ড্রোন। শত্রুর টার্গেটকে চিহ্নিত করে দিলে, যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিখুঁত হামলা করে আসবে এই ড্রোন। পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন পাঠানো হবে। একে বলে সোয়ার্ম অ্যাটাক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার কালভৈরবের মতো শত্রুর উপর আছড়ে পড়বে ভৈরব ( Bhairav battalions)? ভারতীয় সেনার ইনফ্যান্ট্রি (infantry battalions) ও প্যারা স্পেশ্যাল ফোর্সের (Para Special Forces) মধ্যে সেতুর কাজ করবে এই ভৈরব বাহিনী (Indian Army Raises Bhairav Drone Force)। এদের শেখানো হয়েছে কীভাবে শত্রু ঘাঁটিতে আত্মঘাতী ড্রোন (Indias Drone Army) পাঠিয়ে হামলা করতে হবে। কীভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে কাজে লাগিয়ে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালাতে হবে?
মরুভূমির ঈগল
রাজস্থানের ভূমিপুত্ররা এক কঠোর প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের হাতে রয়েছে নাগাস্ত্র ১, রুদ্রাস্ত্র-র মতো ড্রোন। 'ত্রিনেত্র'-র মতো খতরনাক ড্রোন, 'কাল ভৈরবের' মতো মোক্ষম মারণাস্ত্র। এই প্রকল্পের পোশাকি নাম--'ঈগল ইন দ্য আর্ম'।
সোয়ার্ম অ্যাটাক
ইন্টেলিজেন্স, সার্ভেলিয়েন্স ও রিকন্স-- সংক্ষেপে I, S, ও R। ছোট ছোট গ্ৰুপে ভাগ হয়ে অপারেশন চালাতে দক্ষ এই ভৈরব বাহিনী। শত্রুর গুলিতে আহত হলে নিজেরাই তার চিকিৎসায় পারদর্শী এরা। শত্রুকে চমকে দিয়ে আগে হামলা চালানোই এই বাহিনীর মন্ত্র। এই স্পেশ্যাল ফোর্সের সবচেয়ে বড় অস্ত্র- আত্মঘাতী বা কামিকাজে ড্রোন। একবার শত্রুর টার্গেটকে চিহ্নিত করে দিলে, যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিখুঁত হামলা করে আসবে এই ড্রোন। দরকারে পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন পাঠানো হবে। একে বলে 'সোয়ার্ম অ্যাটাক'।
আধুনিক প্রযুক্তি
আছে নজরদারির ব্যবস্থাও। নজরদারির জন্য এই বাহিনীর রয়েছে ফার্স্ট পার্সন ভিউ ড্রোনস বা এফপিভি। এছাড়াও রয়েছে AI-চালিত অটোমেটিক টার্গেট রেকগনিশন ড্রোন। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের জন্য ভৈরব বাহিনী ক্যামোফ্লাজেও দক্ষ। তারও ট্রেনিং হয়েছে। এই বাহিনীকে দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। দেওয়া হয়েছে মেশিন গান, স্নাইপার রাইফেল। শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংসের জন্য ভৈরবের থাকছে নাগ মার্ক ২ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল।
মাইলস্টোন
এই ভৈরব বাহিনী রাজস্থানের জয়পুরে আগামী ১৫ জানুয়ারি আর্মি ডে প্যারেডে অংশ নেবে। সেদিনই তাদের পাবলিক ডেবিউ বা জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ। মনে করা হচ্ছে, ভারতীয় সেনার মুকুটে এটা হতে চলেছে এক অন্যতম পালক। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এটাকে অনায়াসে মাইলস্টোন হিসেবেও চিহ্নিত করা চলে।
