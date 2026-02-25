English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • New Taxi Service: জলের মতো সস্তা রাইড! এবার রাস্তায় নতুন বন্ধু ভারত ট্যাক্সি! কাঁপছে পরিচিত অ্যাপ ক্যাব সার্ভিস...

New Taxi Service: জলের মতো সস্তা রাইড! এবার রাস্তায় নতুন 'বন্ধু' ভারত ট্যাক্সি! কাঁপছে পরিচিত অ্যাপ ক্যাব সার্ভিস...

New Taxi Service: ভারত সরকার ডিজিটাল কমার্সের জন্য উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক বা ONDC (Open Network for Digital Commerce)-এর মাধ্যমে রাইড-হেইলিং ব্যবস্থাকে আরও উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা করছে। সেই পরিকল্পনারই অংশ এটি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 25, 2026, 06:50 PM IST
New Taxi Service: জলের মতো সস্তা রাইড! এবার রাস্তায় নতুন 'বন্ধু' ভারত ট্যাক্সি! কাঁপছে পরিচিত অ্যাপ ক্যাব সার্ভিস...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওলা (Ola) উবার (Uber)-এর মতো কোম্পানিগুলি কি এবার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছে? এই প্রশ্ন উঠছে, কারণ, ভারতে আসছে নতুন রাইড-হেইলিং পরিষেবা (India backs new ride hailing service)। ভারতের এই নতুন ট্যাক্সি সার্ভিস (New Taxi Service) নিয়ে কোনও ধারণা আছে? কী নাম এর?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Rajasthan Viral Student: স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর মিনতি 'আমি ইংরেজি জানি না, হিন্দিতে বলো...'! আকাশ-থেকে-পড়ে ছাত্রী 'কিন্তু, আপনি তো...'

নতুন এবং বিকল্প 

উবার (Uber) এবং ওলা (Ola)-র মতো বড় বহুজাতিক ও প্রতিষ্ঠিত রাইড-হেইলিং প্ল্যাটফর্মগুলির একচেটিয়া আধিপত্যের মোকাবিলায় ভারত সরকার এবার এক নতুন এবং বিকল্প পরিষেবা নিয়ে আসছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানো এবং চালক ও যাত্রী উভয়ের জন্যই আরও সাশ্রয়ী ও স্বচ্ছ ব্যবস্থা তৈরি করা।

অতিরিক্ত কমিশন নয়

ভারত সরকার ডিজিটাল কমার্সের জন্য উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক বা ONDC (Open Network for Digital Commerce)-এর মাধ্যমে রাইড-হেইলিং ব্যবস্থাকে আরও উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা করছে। এর ফলে চালকরা সরাসরি গ্রাহকদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। এবং বড় কোম্পানিগুলিকে অতিরিক্ত কমিশনও দিতে হবে না।

আরও পড়ুন: Dol Purnima 2026 Dates: কবে দোল-- ৩ না কি ৪ মার্চ? রাজ্য সরকারের দোলের ছুটি কবে? বসন্ত উৎসবের বিরল তাৎপর্য জানেন?

চালকদের সুবিধা

বর্তমান প্ল্যাটফর্মগুলিতে চালকদের উপার্জনের একটি বড় অংশ (প্রায় ২০-৩০%) কমিশন হিসেবে কেটে নেওয়া হয়। নতুন এই ব্যবস্থায় কমিশন অনেক কম হবে, যার ফলে চালকদের আয় বাড়বে।

যাত্রীদের সাশ্রয়

যেহেতু প্ল্যাটফর্ম ফি কম থাকবে, তাই যাত্রীরাও উবার বা ওলার তুলনায় কম ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে দ্রুত জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা এই নতুন ব্যবস্থার। 

আরও পড়ুন: Dol Purnima Lucky Zodiacs: দোল পূর্ণিমায় এবার চন্দ্রগ্রহণ! কিন্তু অশুভ নয়, এই রাশিদের জীবনে বরং শুভ রঙের গভীর পরশ...

দেশ জুড়ে

বাংলার যাত্রী সাথী (Yatri Sathi) বা বেঙ্গালুরুর 'নাম্মা ইয়াত্রি' (Namma Yatri)-র মতো অ্যাপগুলির সাফল্য দেখেই ভারত সরকার দেশ জুড়ে নতুন এই মডেলটি ছড়িয়ে দিতে চাইছে। এই অ্যাপগুলি কোনো কমিশন ছাড়াই শুধুমাত্র সাবস্ক্রিপশন মডেলে কাজ করে। আসলে উবার এবং ওলা দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় বাজারে আধিপত্য করে আসছে। সরকার-সমর্থিত এই নতুন ব্যবস্থা তাদের বাজারে বড় ধরনের ভাগ বসাবে। পদক্ষেপটি মূলত ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে। এবং সাধারণ মানুষের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও সহজলভ্য করবে। এটি সফল হলে রাইড-হেইলিং শিল্পে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Bharat TaxiBharat Taxi ServiceNew Taxi ServiceYatri SathiYatri Sathi Appnew ride-hailing service
পরবর্তী
খবর

Rajasthan Viral Student: স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর মিনতি 'আমি ইংরেজি জানি না, হিন্দিতে বলো...'! আকাশ-থেকে-পড়ে ছাত্রী 'কিন্তু, আপনি তো...'
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Weather Update: বসন্তের অকাল বৃষ্টির স্বস্তি আজই শেষ! বিরাট লাফ দিতে পারে দিনের...