New Taxi Service: জলের মতো সস্তা রাইড! এবার রাস্তায় নতুন 'বন্ধু' ভারত ট্যাক্সি! কাঁপছে পরিচিত অ্যাপ ক্যাব সার্ভিস...

New Taxi Service: জলের মতো সস্তা রাইড! এবার রাস্তায় নতুন 'বন্ধু' ভারত ট্যাক্সি! কাঁপছে পরিচিত অ্যাপ ক্যাব সার্ভিস...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওলা (Ola) উবার (Uber)-এর মতো কোম্পানিগুলি কি এবার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছে? এই প্রশ্ন উঠছে, কারণ, ভারতে আসছে নতুন রাইড-হেইলিং পরিষেবা (India backs new ride hailing service)। ভারতের এই নতুন ট্যাক্সি সার্ভিস (New Taxi Service) নিয়ে কোনও ধারণা আছে? কী নাম এর?
নতুন এবং বিকল্প
উবার (Uber) এবং ওলা (Ola)-র মতো বড় বহুজাতিক ও প্রতিষ্ঠিত রাইড-হেইলিং প্ল্যাটফর্মগুলির একচেটিয়া আধিপত্যের মোকাবিলায় ভারত সরকার এবার এক নতুন এবং বিকল্প পরিষেবা নিয়ে আসছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানো এবং চালক ও যাত্রী উভয়ের জন্যই আরও সাশ্রয়ী ও স্বচ্ছ ব্যবস্থা তৈরি করা।
অতিরিক্ত কমিশন নয়
ভারত সরকার ডিজিটাল কমার্সের জন্য উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক বা ONDC (Open Network for Digital Commerce)-এর মাধ্যমে রাইড-হেইলিং ব্যবস্থাকে আরও উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা করছে। এর ফলে চালকরা সরাসরি গ্রাহকদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। এবং বড় কোম্পানিগুলিকে অতিরিক্ত কমিশনও দিতে হবে না।
চালকদের সুবিধা
বর্তমান প্ল্যাটফর্মগুলিতে চালকদের উপার্জনের একটি বড় অংশ (প্রায় ২০-৩০%) কমিশন হিসেবে কেটে নেওয়া হয়। নতুন এই ব্যবস্থায় কমিশন অনেক কম হবে, যার ফলে চালকদের আয় বাড়বে।
যাত্রীদের সাশ্রয়
যেহেতু প্ল্যাটফর্ম ফি কম থাকবে, তাই যাত্রীরাও উবার বা ওলার তুলনায় কম ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে দ্রুত জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা এই নতুন ব্যবস্থার।
দেশ জুড়ে
বাংলার যাত্রী সাথী (Yatri Sathi) বা বেঙ্গালুরুর 'নাম্মা ইয়াত্রি' (Namma Yatri)-র মতো অ্যাপগুলির সাফল্য দেখেই ভারত সরকার দেশ জুড়ে নতুন এই মডেলটি ছড়িয়ে দিতে চাইছে। এই অ্যাপগুলি কোনো কমিশন ছাড়াই শুধুমাত্র সাবস্ক্রিপশন মডেলে কাজ করে। আসলে উবার এবং ওলা দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় বাজারে আধিপত্য করে আসছে। সরকার-সমর্থিত এই নতুন ব্যবস্থা তাদের বাজারে বড় ধরনের ভাগ বসাবে। পদক্ষেপটি মূলত ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে। এবং সাধারণ মানুষের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও সহজলভ্য করবে। এটি সফল হলে রাইড-হেইলিং শিল্পে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।
