VIRAL AUDIO: 'আমাদের টাকায় ভিখারির মতো বেঁচে আছিস, তোরা অশিক্ষিত তাই বর্ডারে পাঠায়, বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়ের জন্ম দিস...', সেনাকে কদর্য আক্রমণ মহিলা ব্যাংককর্মীর...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ভিখারির মতো লোনের উপর জীবন যাপন করছেন': মুম্বইয়ে এক মহিলা ব্যাংক কর্মী সামরিক কর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অডিয়ো ভাইরাল
ঘটনার বিবরণ:
ইন্টারনেটে একটি অডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সম্প্রতি যেখানে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর একজন অফিসারের সঙ্গে ব্যাংকেই লোন পরিশোধের বিষয়ে কথা বলার সময় তর্কাতর্কি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, মহিলা ব্যাংক-কর্মী ওই মিলিটারি অফিসারকে নোংরা-কুত্ সিত-কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেন। অফিসারের পরিবার, পেশা, সন্তান, সবকিছু নিয়েই নোংরা কথা বলতে ছাড়েনি ওই ব্যাংক-কর্মী।
অডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর, নেটিজেনরা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর একজন অফিসারের প্রতি অপমানজনক মন্তব্যের জন্য ওই মহিলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। ভাইরাল হওয়া পোস্টগুলিতে দাবি করা হয়েছে যে, ওই মহিলা এইচডিএফসি ব্যাংকের কর্মচারী এবং ঋণের বিরোধ নিয়ে সামরিক কর্মীকে হুমকি ও গালাগাল দিচ্ছিলেন।
ভাইরাল অডিয়ো
Horrendous behaviour by your employee @HDFC_Bank
She's talking as if people who take loan are beggars. She's saying kids of soldiers who take loan are born disabled and then become Martyrs
Heights of sickness. Sack her please @crpfindia @RBIpic.twitter.com/PO1zSnpx8p
— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) September 17, 2025
মহিলাটি সৈন্যদের বিরুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য করে বলেন, "তোমরা অশিক্ষিত, তাই তোমাদের সীমান্তে পাঠানো হয়েছে। যদি শিক্ষিত হতে, তাহলে কোনো ভালো সংস্থায় কাজ করতে। পরের ভাগেরটা খাওয়া উচিত নয়, হজম হবে না। সেই কারণেই তোমাদের বাচ্চারা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়।"
তিনি আরও বলেন, "আমিও একটি প্রতিরক্ষা পরিবারের সদস্য। যদি তোমরা ভালো পরিবারের হতে, তাহলে ১৫-১৬ লক্ষ টাকার ঋণ নিতে না। তোমরা ঋণের উপর জীবন যাপন করছ এবং এখনো জ্ঞান দিচ্ছ।" তিনি ওই সামরিক কর্মীকে শাখায় এসে দেখা করতে চ্যালেঞ্জ জানান এবং বলেন, "যা খুশি করো, আমাকে খারাপ করার চেষ্টা করো। ভিখারির মতো লোনের উপর জীবন যাপন করছ। আমি কি তোমার বাবার চাকর? আমাকে কি পাগল মনে হয়?"
এইচডিএফসি ব্যাংক অস্বীকার করেছে যে তিনি তাদের কর্মী
পোস্টে ওই মহিলার বিস্তারিত তথ্যও উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি অফিসারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। পোস্টে বলা হয়েছে, ওই মহিলাকে অনুরাধা বর্মা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তিনি মুম্বাইয়ের এইচডিএফসি ব্যাংকে কাজ করেন বলে জানা গেছে। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটিতে ওই মহিলার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে এবং তাকে দেশবিরোধী বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।
একটি বিবৃতিতে ব্যাংক জানিয়েছে যে, "এই তথ্যটি ভুল। অনুরাধা বর্মা নামে এইচডিএফসি ব্যাংকের কোনো কর্মচারী নেই।"
'ভয়াবহ আচরণ'
পুরুষদের অধিকার কর্মী দীপিকা নারায়ণ ভরদ্বাজও পোস্টটি শেয়ার করে বলেছেন, "@HDFC_Bank-এর এই কর্মচারীর আচরণ ভয়ানক। তিনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন যারা ঋণ নেয় তারা ভিখারি। তিনি বলছেন, যেসব সৈন্যরা ঋণ নেয় তাদের বাচ্চারা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায় এবং তারপর শহীদ হয়। অসুস্থতার চূড়ান্ত। দয়া করে তাকে বরখাস্ত করুন।"
নেটিজেনরা চাকরি বরখাস্তর দাবি করছেন
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা অভিযুক্ত এইচডিএফসি ব্যাংকের কাছে ওই ভয়াবহ আচরণের জন্য অবিলম্বে কর্মচারীকে বরখাস্ত করার দাবি করছেন। আরেকজন ব্যবহারকারী বলেছেন, "এটি একটি দেশবিরোধী আচরণ! এটি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা ও বীরত্বের প্রতি ক্ষতিকর একটি কাজ। ব্যাংকটির অবিলম্বে এই কর্মীকে বরখাস্ত করা উচিত, তার প্রভাব যতই শক্তিশালী হোক না কেন।"
