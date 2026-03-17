Bhojpuri Singer Viral Video: অশ্লীলতার চূড়ান্ত: তরুণী স্টেজ ডান্সারকে বুভুক্ষ জনতার হাতে ছুঁড়ে দিলেন গায়ক

Bhojpuri Singer Viral Video: মহিলা নৃত্যশিল্পীকে কোলে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ভোজপুরি গায়ক। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই তীব্র সমালোচনাক শিকারে  ধনঞ্জয় শর্মা। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 17, 2026, 05:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:ভোজপুরি গায়ক ধনঞ্জয় শর্মাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। এই সমালোচনার কারণ হল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়ো। ভিডিয়োতে দেখা যায়, ধনঞ্জয় শর্মা একটি মহিলা নৃত্যশিল্পীকে টেনে দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়া মাত্র নেটিজেনরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং এই ঘটনায় প্রশাসনকে তদন্তের আবেদন করে।

ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, এই ঘটনাটি ঘটার আগে ধনঞ্জয় মঞ্চে পারফর্ম করেছিলেন। ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা যায়, ধনঞ্জয় মঞ্চে থাকা একটি মহিলা নৃত্যশিল্পীকে তুলে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এটি দেখে দর্শকরা হতবাক হয়ে যায় এবং শিল্পীদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তারা। 

অনলাইলে ভিডিয়োটি কেড়েছে অনেকের আকর্ষণ। ঘটনাটি ঘিরে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। অনেকে এই আচরণকে বিপজ্জনক ও নৃত্যশিল্পীর প্রতি অসম্মানজ্জনক আচরণ বলে মন্তব্য করেছে। তাছাড়াও বলা হচ্ছে এইরকম আচরণের ফলে শিল্পীরা গুরুতর আহত হতে পারে। 

সমালোচনা তীব্র বাড়তে থাকে। অনেকেই গায়কের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি নেওয়ার জন্য কথা বলছে। তাছাড়াও শিল্পীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে অনেকে প্রশ্ন তুলেছে। তাদের মতে, প্রায়শই শিল্পীরা দর্শকদের কাছাকাছি গিয়ে পারফর্ম করে। ফলে নিরপত্তার ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন দর্শকরা। 

তীব্র ক্ষোভের পর, প্রশাসন এই ঘটনা ঘিরে তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। কর্মকর্তরা ভাইরাল ফুটেজটি খতিয়ে দেখবে বলে জানা যাচ্ছে। তাছাড়াও তারা সব তথ্য সংগ্রহ করছেন। এরপর প্রয়োজন হলে পরর্বতী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, তদন্তকারীরা এখনও সঠিক তারিখ ও জায়গা খোঁজার চেষ্টা করছে যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছে। মনে করা হচ্ছে, পরর্বতী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এই তথ্যগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Bhojpuri Singerdhananjay sharma.Zee 24 Ghanta
