Bhopal Student Death: ভয়ংকর প্রতিশোধ! চড়ের বদলে ক্লাস টেনের দাদাকে ২৭ বার ছুরির কোপ কিশোরের..

Bhopal Student Death: প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে ওই ক্লাস টেনের ছাত্রটির কব্জিতে ১০টিরও বেশি ক্ষত রয়েছে। কাঁধে ও পিঠে গুরুতর আঘাত রয়েছে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 23, 2026, 05:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র ৩০ সেকেন্ডে ২৭ বার ছুরির কোপ। ক্লাস টেনের পড়ুয়াকে নৃশংস ভাবে কোপাল তারই স্কুলের এক জুনিয়র ছাত্র ও তার সঙ্গী। তদন্তে জানা যাচ্ছে ওই কিশোরকে একসময় চড় মেরেছিল ক্লাস টেনের পড়ুয়াটি। ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছে, ভোপালের একটি স্নুকার ক্লাবে দুই কিশোর ওই ১৬ বছরের ক্লাস টেনের ছাত্রটিকে ঘিরে ধরে। তারপর মাত্র ৩০ সেকেন্ডেই ২৭ বার তাকে ছুরি দিয়ে কোপায়।

প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে ওই ক্লাস টেনের ছাত্রটির কব্জিতে ১০টিরও বেশি ক্ষত রয়েছে। কাঁধে ও পিঠে গুরুতর আঘাত রয়েছে। একটি হাতের দুটি আঙুল নেই। এতবড় হামলার পরও ছাত্রটি ক্লাব থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তাকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সে গৌতম নগর থানার বাসিন্দা। নিয়মিত সে ভোপালের ওই স্নুকার ক্লাবে যেত।

অভিযুক্ত ২ কিশোরও ১০ম শ্রেণীর ছাত্র এবং তাদের বয়সও ১৬ বছর। তারা এবং আক্রান্ত ছাত্র একই কোচিং সেন্টারে পড়ত। পুলিশের তদন্ত অনুযায়ী, এই হামলার মূল কারণ ছিল প্রতিশোধ। স্নুকার বা পুল খেলা নিয়ে তাদের মধ্যে আগে একটি বিরোধ হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছে যে, ওই আগের ঝগড়ার সময় আক্রান্ত ছাত্রটি অভিযুক্ত দুই কিশোরের একজনকে সপাটে চড় মেরেছিল। সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই তারা এই ভয়াবহ হামলা চালায়।

ভয়াবহ ওই হামলার ঘটনাটি ঘটে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাতে গণেশ চকের একটি ক্লাবে। ঘটনার ভিডিওটি গত রবিবার অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। বিষ্ময়ের বিষয় হল হামলার সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে হামলাকারীরাই। সাব-ইন্সপেক্টর মণিপাল সিং ভাদোরিয়া জানিয়েছেন, শুরুতে মারধরের ধারায় মামলা করা হলেও, মেডিকেল রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর আঘাতের গুরুত্ব বুঝে আরও কঠোর ধারা যুক্ত করা হবে। অভিযুক্ত দুই কিশোরকে পুলিশ আটক করেছিল। তবে তাদের নোটিশ দিয়ে আপাতত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কয়েক মাস আগে পুনের রাজগুরু নগরের একটি বেসরকারি কোচিং সেন্টারের ক্লাসরুমের ভেতরেই ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরকে তার সহপাঠী ছুরি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে। পুলিস জানায়, দশম শ্রেণিতে পড়া ওই দুই কিশোরের মধ্যে আগে থেকেই কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছিল। সেই পুরনো ঝগড়া বা বিবাদের জের ধরেই ক্লাসের ভেতরেই এই ভয়াবহ হামলার ঘটনাটি ঘটে।

Bhopal horrorBhopal student stabbedBhopal shocker
