/রাজনীতিতে ভূমিকম্প: ভেঙে খান খান হল বিরোধী দল, ১২ বিধায়ক সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিলেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি রাজ্য মেঘালয়ের রাজনৈতিক সমীকরণে বিরাট উলটপুরাণ। রাজ্যের অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক দল ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টির (UDP) ১২ জন বিধায়কের মধ্যে ৮ জন একসঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (BJP) যোগ দিয়েছেন। নিউ দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া পতাকা তুলে নেন। এই দলবদলের ফলে ৬০ আসনবিশিষ্ট মেঘালয় বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা ২ থেকে এক লাফে বেড়ে দাঁড়াল ১০-এ। ফলে কনরাড সাংমার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (NPP) পর বিজেপিই এখন মেঘালয় বিধানসভার দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল।
দিল্লিতে বিজেপিতে যোগদান
বুধবার নতুন দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বিধায়কদের দলে স্বাগত জানানো হয়। কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র এবং উত্তর-পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সম্বিত পাত্র-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে এই যোগদান পর্ব সম্পন্ন হয়।
যে আটজন বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা হলেন-- রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী লাহকমেন রিম্বুই, প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী কিরমেন শিল্লা, বালাইয়েদ কুপার সিনরেম, সিনশার কুপার রয় লিংডোহ থাবাহ, পিয়াস মারওয়েন, ময়রালবর্ন সিয়েম, ওলান সিং সুইন এবং ম্যাথিউ বিয়ন্ডস্টার কুরবাহ। উল্লেখ্য, এই আটজন বিধায়কই খাসি-জয়ন্তিয়া-রি-ভই অঞ্চলের এসটি (তপশিলি উপজাতি) সংরক্ষিত আসন থেকে বিজয়ী হয়েছিলেন।
যোগদানের পেছনের কারণ ও দাবিদাওয়া
দলবদলের পর শিক্ষামন্ত্রী লাহকমেন রিম্বুই জানান, এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ নেওয়া হয়নি। বেশ কিছুদিন ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে তাঁদের ইতিবাচক আলোচনা চলছিল। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব ও দেশজুড়ে উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করেন।
বিধায়কদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের কাছে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবি জানানো হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল:
১. সংবিধানের অষ্টম তফসিলে খাসি ও গারো ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা।
২. মেঘালয় রেসিডেন্টস সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (MRSSA) কার্যকর করা।
৩. রাজ্যের আদিবাসী ভূমি মালিকদের স্বার্থে কয়লা খনি সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সহজ করা।
৪. থিয়েম ইয়েও মাওলং-এর হরিজন কলোনি পুনর্বাসন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা।
বিধায়কদের দাবি, কেন্দ্র তাঁদের এসব দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেওয়ায় তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
মেঘালয় বিধানসভার নতুন সমীকরণ
আটজন বিধায়কের দলত্যাগের ফলে বিধানসভায় ইউডিপির বিধায়ক সংখ্যা ১২ থেকে কমে মাত্র ৪-এ নেমে এসেছে। দলত্যাগ বিরোধী আইনের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক একসঙ্গে দল পরিবর্তন করায় তাঁদের বিধায়ক পদ বাতিল হওয়ার কোনো আইনি জটিলতা থাকছে না।
বর্তমানে ক্ষমতাসীন মেঘালয় ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সে (MDA) এনপিপি-র আসন সংখ্যা ৩৩। ইউডিপি এবং বিজেপি উভয় দলই এই জোট সরকারের অংশ ছিল। তবে এই গণ-যোগদানের পর জোটে বিজেপির রাজনৈতিক দর কষাকষির ক্ষমতা বহু গুণ বৃদ্ধি পেল। ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তর-পূর্বে বিজেপির ভিত আরও মজবুত করতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন।
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