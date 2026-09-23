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রাজনীতিতে ভূমিকম্প: ভেঙে খান খান হল বিরোধী দল, ১২ বিধায়ক সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিলেন

Meghalya 12 UDP MLA join BJP: বুধবার নতুন দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বিধায়কদের দলে স্বাগত জানানো হয়। কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র এবং উত্তর-পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সম্বিত পাত্র-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে এই যোগদান পর্ব সম্পন্ন হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 23, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:23 PM IST
রাজনীতিতে ভূমিকম্প: ভেঙে খান খান হল বিরোধী দল, ১২ বিধায়ক সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিলেন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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