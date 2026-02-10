English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
ED vs IPAC: বিগ ব্রেকিং! আই প্যাক মামলার শুনানিতে বড় আপডেট, বদলে গেল...

ED vs IPAC case in Supreme Court: এক সপ্তাহ সময় নেওয়ার পরও ফের পিছিয়ে গেল আই প্যাক মামলার শুনানি। ১০ ফেব্রুয়ারি নয়, ১৮ ফেব্রুয়ারি এই মামলার শুনানি হবে বলে জানা যাচ্ছে। আরও জানা গিয়েছে, কপিল সিবলের অসুস্থতার কারণে আজ মামলা স্থগিত রাখার আর্জি জানানো হয়। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 10, 2026, 11:05 AM IST
অর্ণবাংশু নিয়োগী: আই প্যাক মামলার জল গড়িয়ে দাঁড়িয়েছে দিল্লি পর্যন্ত। এক সপ্তাহ সময় চেয়ে নেওয়ার ১০ ফেব্রুয়ারি সকলের নজর ছিল। মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য, ডিজি, সিপি-র তরফ থেকে জমা দেওয়া হলফনামার জবাব দেওয়ার কথা ছিল ইডির। সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যেই জানা গিয়েছে, এই মামলার শুনানি ফের পিছিয়ে গেল। ১৮ ফেব্রুয়ারি শুনানি পিছিয়ে গেল। জানা গিয়েছে, রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বলের অসুস্থতার কারণে আজ মামলা স্থগিত রাখার আর্জি জানানো হয়। সলিসিট আর জেনারেল তুষার মেহতা প্রস্তাব দেন, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি শুনানি হোক। ১৮ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করলেন বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রর বেঞ্চ।

 এরই মধ্যেই আই প্যাক মামলায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন তদন্ত চলাকালীন সময়ের নগরপাল মনোজ ভার্মা। লাউডন স্ট্রিটে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে ওঠা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, ওইদিন তাঁর ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনিক প্রোটোকল এবং নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

মনোজ ভার্মার পক্ষ থেকে জারি করা বিবৃতিতে মূল কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা- নগরপাল জানান, ওইদিন লাউডন স্ট্রিটে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির কারণে কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছিল। পুলিসের শীর্ষ কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কোনও ধরণের নিরাপত্তা ত্রুটি বা হুমকি যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, তদন্তে হস্তক্ষেপের অভিযোগ অস্বীকার- ইডি (ED) বা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কোনও কর্মকর্তাকে তিনি কোনও নির্দেশ দেননি বলে স্পষ্ট করেছেন। তদন্ত বা তল্লাশি প্রক্রিয়ায় কোনওভাবে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন।

তৃতীয়ত, নিরপেক্ষ ভূমিকা- বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, তিনি তদন্ত প্রক্রিয়ায় কোনওভাবে অংশগ্রহণ করেননি বা কোনও প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টাও করেননি। আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে এবং ভিভিআইপি (VVIP) মুভমেন্টের প্রোটোকল মেনেই তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের জমা দেওয়া হলফনামা পড়ে উত্তর দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ সময় চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারি, সুপ্রিম কোর্টে রয়েছে I-PAC সংক্রান্ত সেই মামলার শুনানি। কিন্তু সেই শুনানি পিছিয়ে গেল।

এর আগে ২ ফেব্রুয়ারি আইপ্যাক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দেয় রাজ্য সরকার। সেই হলফনামা দিয়ে ইডির মামলা খারিজের আবেদন করে রাজ্য। হলফনামার কপি জি ২৪ ঘণ্টার হাতেও আসে। সেখানে দেখা যায়, রাজ্যের দাবি '২০২০ সালে কয়লার তদন্তের জন্য এফআইআর দায়ের হয়। আর ২০২৬ পর্যন্ত তদন্তে কী উঠে এসেছে তা দেখানোর মত কোনও নথি নেই। ইডি নিজেই অযৌক্তিক ও অজানা কারণে বিলম্ব করেছে। 

