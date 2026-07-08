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মোদীর মন্ত্রীসভায় বিরাট রদবদলের ইঙ্গিত: এবার অমিত শাহর পদোন্নতি, হচ্ছেন উপপ্রধানমন্ত্রী? জল্পনায় তোলপাড় রাজধানী

Amit Shah Promotion in Modi Cabinet: জল্পনা চলছে, তাঁকে উপ-প্রধানমন্ত্রীর (Deputy Prime Minister) পদ দেওয়া হতে পারে অথবা প্রতিরক্ষা বা অর্থ মন্ত্রকের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনও মন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর কার্যপরিধি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 08, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:15 PM IST
মোদীর মন্ত্রীসভায় বিরাট রদবদলের ইঙ্গিত: এবার অমিত শাহর পদোন্নতি, হচ্ছেন উপপ্রধানমন্ত্রী? জল্পনায় তোলপাড় রাজধানী
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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