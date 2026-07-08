/মোদীর মন্ত্রীসভায় বিরাট রদবদলের ইঙ্গিত: এবার অমিত শাহর পদোন্নতি, হচ্ছেন উপপ্রধানমন্ত্রী? জল্পনায় তোলপাড় রাজধানী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের রাজনীতিতে মোদী সরকারে ক্যাবিনেটে এক বড় রদবদলের জোর গুঞ্জন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী কিছু দিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বড় পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। এই রদবদলের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজনৈতিক মহলের জোর খবর, মোদী সরকারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে এবং বা বড় কোনও পদোন্নতি হতে পারে তাঁর।
সূত্রের পাওয়া খবর অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন্ত্রিসভার খোলনলচে বদলে ফেলার জন্য একটি ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করছেন। এই রদবদলের মূল উদ্দেশ্য সরকারের প্রশাসনিক কাজে আরও গতি আনা এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক সমীকরণগুলিকে মজবুত করা। জল্পনা চলছে, তাঁকে উপ-প্রধানমন্ত্রীর (Deputy Prime Minister) পদ দেওয়া হতে পারে অথবা প্রতিরক্ষা বা অর্থ মন্ত্রকের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনও মন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর কার্যপরিধি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। তবে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকেই বহাল থেকে অতিরিক্ত কোনও বড় দায়িত্ব পাবেন কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে।
অমিত শাহের বড় প্রমোশন?
এই রদবদলে সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে। সরকারের অন্যতম প্রধান নীতি-নির্ধারক এবং মোদীর ডানহাত হিসেবে পরিচিত অমিত শাহকে মোদীর সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের দায়িত্বে আনা হতে পারে অর্থাত্ উপ-প্রধামন্ত্রী।
মন্ত্রিসভায় রদবদলের মূল কারণ:
১. নতুন মুখের আগমন: আসন্ন এই রদবদলে বেশ কিছু নতুন এবং তরুণ মুখকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। বিশেষ করে যেসব রাজ্যে আগামী দিনে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, সেই সব অঞ্চলের প্রতিনিধিদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জায়গা দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে।
২. পারফরম্যান্সের ওপর জোর: বেশ কিছু মন্ত্রকের বর্তমান মন্ত্রীদের পারফরম্যান্স বা কাজের খতিয়ান খতিয়ে দেখছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। ভালো কাজ না করা মন্ত্রীদের ডানা ছাঁটা হতে পারে অথবা তাঁদের সংগঠন বা দলের কাজে ফেরত পাঠানো হতে পারে। অন্যদিকে, যারা ভালো কাজ করেছেন, তাঁদের প্রমোশন দিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।
৩. মিত্র দলগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি: এনডিএ (NDA) জোটের শরিক দলগুলির গুরুত্ব এই রদবদলে আরও বাড়তে পারে। জোটের স্থায়িত্ব এবং বোঝাপড়া ভালো রাখতে শরিক দলগুলির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে ক্যাবিনেট বা রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ দেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
বিগত কয়েক দিন ধরে দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং সরকারের নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক চলছে। আর এই বৈঠকের পরই মন্ত্রিসভায় রদবদলের জল্পনা এক ধাক্কায় বহু গুণ বেড়ে গেছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই রদবদল কেবল সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার নয়, এর পেছনে গভীর রাজনৈতিক কৌশলও রয়েছে। অমিত শাহের মতো হেভিওয়েট নেতার পদোন্নতি হলে তা দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে এবং সরকারের ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে কী প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে সরকারিভাবে বড় কোনও ঘোষণা আসতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
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