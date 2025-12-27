Operation Aaghat: শীতে জবুথবু মহানগরের রাতের ঘুম কেড়ে নিল 'অপারেশন আঘাত'! এত অস্ত্র আর মাদক এল কোত্থেকে? তবে কী...
Massive pre-New Year crackdown in Delhi: নতুন বছরের আগে দিল্লিতে পুলিসের অপারেশন আঘাত ৩.০ অভিযান চালিয়ে শত শত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযান চলাকালীন অবৈধ অস্ত্র, মাদক, চুরি-চোরাই সামগ্রী এবং যানবাহন জব্দ করা হয়েছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আরও ১,৩০৬ জনকে আটক করা হয়েছে, যাতে উৎসবের সময় অপরাধমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির রাস্তায় রাতের অন্ধকারে নিস্তব্ধে রুদ্ধশ্বাস অভিযান। নতুন বছর শুরুর আগে 'অপারেশন আঘাত ৩.০' নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দিল্লি পুলিস। দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লি পুলিস অপারেশনে বাজেয়াপ্ত করে প্রায় দুই ডজন অবৈধ অস্ত্র, লাখ টাকা, নিষিদ্ধ মদ, মাদক এবং চুরি করা সামগ্রী। এরই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় শত শত অভিযুক্তকে।
মুখ থুবড়ে পড়ল চোর, জুয়াড়ি, মাদকব্যবসায়ী এবং অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নানা 'দুর্বৃত্ত চরিত্রের'। পুলিস জানিয়েছে, তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় ২১টি দেশি পিস্তল, ২৭টি ছুরি, ২০টি লাইভ কার্তুজ, ১২,০০০-এর বেশি বোতল নিষিদ্ধ মদ, ৭ কেজি গাঁজা, প্রায় ২.৫ লাখ টাকা নগদ এবং ২৭টি যানবাহন।
কেবল তাই নয়, বিদেশি চাকরি, ব্যবসা কিংবা স্বাভাবিক জীবনের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা অপরাধীদেরও ফাঁদে ফেলা হয়েছে। ২৮৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ১১৬ জন অভ্যস্ত অপরাধী। এই অপারেশনের ফলে গাড়ি চুরি চক্রও ভেঙে পড়েছে- ৫ জন অটো-লিফটার ধরা পড়েছে। ২৩১টি দুই চাকার যান এবং ১টি চার চাকার গাড়িও বাজেয়াপ্ত হয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, ২৮৫ জন অভিযুক্তকে বিভিন্ন আইন, যেমন আর্মস অ্যাক্ট, এক্সাইজ অ্যাক্ট, এনডিপিএস অ্যাক্ট এবং জুয়া আইন অনুযায়ী গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও, ৫০০ জনকে আটক করা হয়েছে যাতে নতুন বছর উদযাপন অপরাধমুক্ত হয়। অভিযুক্তদের কাছ থেকে ২১টি অবৈধ অস্ত্র, ২৭টি যানবাহন, ১২,০০০-এর বেশি বোতল মদ, প্রায় ২.৫ লাখ টাকা নগদ এবং ৭ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়েছে। অপারেশন আঘাত ৩.০-তে প্রায় ১১৬ জন 'দুর্বৃত্ত চরিত্রের' বা অভ্যস্ত অপরাধীকে আটক করা হয়েছে। ১০ জন সম্পত্তি অপরাধীরাও গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযানটি গাড়ি চুরি চক্র ভেঙে দেওয়ার উপরও কেন্দ্রীভূত ছিল। পাঁচজন গাড়ি চোরকেও আটক করা হয়েছে যাতে উৎসবের সময় সাধারণ মানুষ সমস্যায় না পড়ে। এছাড়াও, ২৩১টি দুই চাকার যান এবং একটি চার চাকার যান বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
সার্বিকভাবে, ১,৩০৬ জনকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আটক করা হয়েছে। রাতভর নাকাচেকিং, ভেরিফিকেশন এবং স্থানীয় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে লক্ষ্যভিত্তিক অভিযান চালিয়েছে।
উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, 'অপারেশন আঘাত ৩.০' ছিল সম্পূর্ণ প্রতিরোধমূলক এবং ভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। যাতে নতুন বছরের উৎসবের সময় রাজধানীর জনসাধারণ নিরাপদে আনন্দ উদযাপন করতে পারে-যেখানে সাধারণত অপরাধের হার বাড়ে এবং মানুষ বেশি চলাচল করে।
