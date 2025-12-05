Adhar Card Updation BIG BREAKING: বিশাল স্বস্তি! ঘরে বসেই আধার কার্ডে মোবাইল নম্বর সংযোগ করতে চান? আজ থেকেই...
Adhar Updation: এতদিন পর্যন্ত, মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করার জন্য আধার তালিকাভুক্তি কেন্দ্রে (Aadhaar Enrolment Centre) শারীরিকভাবে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। এখন, আধার অ্যাপের আপডেট বিভাগে 'Mobile Number Update' একটি বিকল্প ব্যাবস্থা হিসেবে দেখা যাচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লাখ লাখ আধার হোল্ডারদের (Adhar Card Holder) জন্য এটি একটি বড় স্বস্তির খবর। ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI) অবশেষে অনলাইনে মোবাইল নম্বর আপডেট (Online Mobile Number Update) করার সুবিধা চালু করেছে। এখন ব্যবহারকারীরা কোনও আধার কেন্দ্রে না গিয়েও নতুন আধার অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি তাদের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করতে পারবেন।
'মোবাইল নম্বর আপডেট' আধার অ্যাপে লাইভ
এতদিন পর্যন্ত, মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করার জন্য আধার তালিকাভুক্তি কেন্দ্রে (Aadhaar Enrolment Centre) শারীরিকভাবে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। এই সর্বশেষ আপডেটের মাধ্যমে, আধার অ্যাপের আপডেট বিভাগে 'Mobile Number Update' এখন একটি সক্রিয় বিকল্প হিসেবে দেখা যাচ্ছে। এটি একটি বড় সুবিধা, কারণ প্রায় সমস্ত অনলাইন পরিষেবার জন্য OTP-ভিত্তিক আধার প্রমাণীকরণের জন্য মোবাইল নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
অন্যান্য জনসংখ্যার বিবরণ আপডেট এখনও সক্রিয় হয়নি
মোবাইল নম্বর ছাড়াও, অ্যাপটিতে জনসংখ্যার বিবরণ আপডেটের অধীনে আরও তিনটি বিভাগ রয়েছে: নাম আপডেট (Name Update), ইমেল আইডি আপডেট (Email ID Update) এবং ঠিকানা আপডেট (Address Update)
তবে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোতে বর্তমানে লেখা আছে: 'এই বৈশিষ্ট্যটি শীঘ্রই আসছে, এটি পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে রয়েছে!'
অর্থাৎ, যদিও এই বিকল্পগুলো দেখা যাচ্ছে, পরিষেবাটি এখনও চালু হয়নি। UIDAI ধীরে ধীরে এগুলি সক্রিয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
'জন্ম তারিখ আপডেট' আধার অ্যাপে অনুপস্থিত
আশ্চর্যের বিষয় হলো, জন্ম তারিখ (Date of Birth - DoB) আপডেট – যা অ্যাপে প্রত্যাশিত ছিল – তা একেবারেই দৃশ্যমান নয়। অন্যান্য আপডেটগুলি যেখানে "শীঘ্রই আসছে" বার্তা দেখাচ্ছে, সেখানে DoB আপডেটের বিকল্পটি অ্যাপটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। UIDAI পরে এই বৈশিষ্ট্যটি আনে কি না, তা দেখার বিষয়।
বায়োমেট্রিক আপডেট অফলাইনে থাকবে
১. আধার অ্যাপ ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আইরিশ স্ক্যান এবং ছবি তোলার মতো বায়োমেট্রিক আপডেট-এর সুবিধা দেবে না।
২. এগুলির জন্য শারীরিক যাচাইকরণের প্রয়োজন, তাই বায়োমেট্রিক পরিবর্তনের জন্য ব্যবহারকারীদের এখনও অনুমোদিত আধার তালিকাভুক্তি কেন্দ্রে যেতে হবে।
আধার পরিষেবাগুলিতে একটি বড় পরিবর্তন
বহু বছর ধরে, আধারের যে একমাত্র বিবরণ অনলাইনে আপডেট করা যেত তা হলো ঠিকানা। নতুন আধার অ্যাপের মাধ্যমে, UIDAI এখন বায়োমেট্রিক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জনসংখ্যার বিবরণ অনলাইনে আপডেটের অনুমতি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
আজকের দিন পর্যন্ত, শুধুমাত্র মোবাইল নম্বর আপডেট সক্রিয় হয়েছে, তবে অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি চালু হয়ে গেলে, আধার ব্যবহারকারীরা আরও অনেক বেশি সুবিধা এবং নমনীয়তা পাবেন।
নতুন আধার অ্যাপটি কী নিয়ে?
নতুন আধার অ্যাপটি অফলাইন যাচাইকরণের (Offline Verification) মাধ্যমে পরিচয় যাচাইকরণকে আরও সহজ, নিরাপদ এবং সম্পূর্ণরূপে গোপনীয়তা-সুরক্ষিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি আধার কার্ডের ফিজিক্যাল কপি শেয়ার করার প্রয়োজনীয়তা কমায় এবং ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট নির্ভরতা ছাড়াই নিরাপদে তাদের পরিচয় যাচাই করতে দেয়।
আধার অ্যাপের মূল বৈশিষ্ট্য:
অফলাইন আধার যাচাইকরণ: QR কোড এবং অন্যান্য সুরক্ষিত পদ্ধতির মাধ্যমে।
গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণ: ব্যবহারকারীরা সম্পূর্ণ বা নির্বাচিত আধার তথ্য শেয়ার করার বিকল্প বেছে নিতে পারেন।
মাল্টি-প্রোফাইল সমর্থন: একটি অ্যাপে পরিবারের পাঁচজন সদস্য পর্যন্ত আধারের বিবরণ সংরক্ষণ করার সুবিধা।
উপস্থিতির প্রমাণ (Proof of Presence): পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য অফলাইন ফেস যাচাইকরণ।
বায়োমেট্রিক লক/আনলক: উন্নত নিরাপত্তার জন্য এক-ক্লিকে নিয়ন্ত্রণ।
সহজ আপডেট: অ্যাপের মধ্যেই ঝামেলামুক্ত মোবাইল নম্বর এবং ঠিকানা আপডেটের বিকল্প।
ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ডিজাইন: সুরক্ষিত ডিজিটাল পরিচয় পরিষেবাগুলিকে প্রসারিত করার জন্য আসন্ন বৈশিষ্ট্য-সহ।
ব্যবহারকারীদের জন্য মূল সুবিধা
১. আধার ফটোকপি শেয়ার না করেই সুরক্ষিত পরিচয় যাচাইকরণ।
২. উন্নত গোপনীয়তার জন্য ডেটা শেয়ারিং-এর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।
৩. অফলাইন যাচাইকরণ ব্যবহার করে হোটেল, ইভেন্ট, আবাসিক সোসাইটি এবং অন্যান্য জায়গায় দ্রুত চেক-ইন এবং অ্যাক্সেস।
৪. পরিবারের সদস্যদের জন্য একাধিক আধার প্রোফাইল সুবিধাজনকভাবে পরিচালনা করা।
৫. সহজ আপডেট এবং অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী সুরক্ষা।
