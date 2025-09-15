SC on Anant Ambani's Vantara: 'সুপ্রিম' স্বস্তি মুকেশ-পুত্র অনন্তের! 'বনতারা'য় হাতি স্থানান্তরকে ক্লিনচিট শীর্ষ আদালতের...

SC on Anant Ambani's Vantara: 'সুপ্রিম' স্বস্তি মুকেশ-পুত্র অনন্তের! 'বনতারা'য় হাতি স্থানান্তরকে ক্লিনচিট শীর্ষ আদালতের...
Big relief for Anant Ambani's Vantara: অনন্ত আম্বানির উদ্যোগে 'বনতারা'য় হাতি স্থানান্তরকে চ্যালেঞ্জ করে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য প্রাক্তন বিচারপতি যস্টি চেলামেশ্বরের নেতৃত্বে SIT গঠনের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুকেশ-নীতার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানির (Anant Ambani) জন্য বড় স্বস্তি। সুপ্রিম কোর্টে ক্লিনচিট পেল 'বনতারা' (Vantara)। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল মন্দিরের হাতি স্থানান্তরে কোনও ভুল নেই (Supreme Court on Vantara)। গুজরাটের জামনগরে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রাণী উদ্ধার ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে হাতিদের স্থানান্তর নিয়ে শীর্ষ আদালতে রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিট। তারপরই সুপ্রিম কোর্টে ক্লিনচিট মিলল 'বনতারা'। শীর্ষ আদালত জানাল, যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে মন্দিরের হাতি স্থানান্তর বৈধ।
প্রসঙ্গত, অনন্ত আম্বানির উদ্যোগে 'বনতারা'য় হাতি স্থানান্তরকে চ্যালেঞ্জ করে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। 'বনতারা' সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য প্রাক্তন বিচারপতি যস্টি চেলামেশ্বরের নেতৃত্বে SIT গঠনের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বলে, হাতি স্থানান্তর নিয়ে বনতারার বিরুদ্ধে পরিবেশ, বন্যপ্রাণ ও আর্থিক নিয়ম লংঘনের যে অভিযোগ উঠেছে তার তদন্ত চালাবে SIT। এরপরই সিট বনতারা পরিদর্শন করে সমস্ত ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখে শীর্ষ আদালতের কাছে রিপোর্টে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।
যার ভিত্তিতেই এদিন সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বলে, "যদি সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, তাহলে বনতারা বন বিভাগের কাছ থেকে হাতিগুলি দখল নিয়ে থাকলে কোনও ভুল নেই। আদালত যে SIT গঠন করে দিয়েছিল, তার রিপোর্ট সন্তোষজনক। সিট নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।" উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টে অনন্ত আম্বানির বনতারা পক্ষে বরিষ্ঠ আইনজীবী হরিশ সালভে সওয়াল করেন, "যেসব দেশ পশু শিকারের অনুমতি দেয়, তারাই কেবল আপত্তি করেছে। কারণ একটাই যে, ভারত ভালো কিছু করছে।"
উল্লেখ্য বনতারার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে। এদিন সিটের তদন্তে যে সহযোগিতার কথা আদালতে জোর দিয়ে বলেন হরিশ সালভেও। প্রসঙ্গত গুজরাটের জামনগরে হাজার হাজার একর জমি জুড়ে বিস্তৃত এই বনতারা বেসরকারিভাবে পরিচালিত বিশ্বের বৃহত্তম পশু যত্ন কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি হিসেবে নজর কেড়েছে। যেখানে উদ্ধার করা হাতিদের রাখা হচ্ছে। পশুচিকিৎসা সুবিধা রয়েছে। একইসঙ্গে রয়েছে সংরক্ষণ প্রকল্পও।
