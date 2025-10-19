Bihar assembly Election 2026: ভোটের টিকিট না পেয়ে জীবন শেষ করে দেওয়ার হুমকি! বিহারের রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে...

Bihar assembly Election 2026: ভোটের টিকিট না পেয়ে জীবন শেষ করে দেওয়ার হুমকি! বিহারের রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে...
Ajay Jha Bihar BJP leader: বিজেপির রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অজয় ঝা নরপতগঞ্জ কেন্দ্রের জন্য দলের টিকিট চাইছিলেন। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা তাকে মনোনয়নের আশ্বাসও দিয়েছিলেন, কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হলে, তার নাম সেখানে ছিল না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের আরারিয়া জেলায় (Bihar's Araria distric) রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। বিহার নির্বাচন (Bihar assembly election 2026) যত এগিয়ে আসছে, চারদিত থেকে বিভিন্ন খবর আসছে। বিজেপি (BJP) ৭১ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার পরই রাজনৈতিক নাটক অন্য রূপ নিল। দেখা গেল, বিজেপি নেতা অজয় ঝা (Bijar BJP leader Ajay Jha) বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট না পেয়ে 'কাফন' (kafan' or shroud) (শবদেহ ঢাকার কাপড়) পরে নাটকীয়ভাবে প্রতিবাদ জানান। টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে অজয় ঝা প্রথমে আত্মাহুতির (life ending threat) হুমকি দেন। এই অস্থিরতার মধ্যে, তার স্ত্রী সঞ্জু ঝা (Sanju Jha) ঘোষণা করেন যে, তিনি নরপতগঞ্জ (Narpatganj seat as an independent candidate) আসন থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
পরিবর্তে, দল ওই আসনের জন্য প্রাক্তন বিধায়ক দেবন্তী যাদবকে বেছে নেয়। ২০২০ সালের নির্বাচনে, বিজেপির জয় প্রকাশ যাদব নরপতগঞ্জ থেকে জিতেছিলেন, কিন্তু এবার দল তাকে পুরোপুরি বাদ দিয়েছে।
সূত্র জানিয়েছে, (টিকিট) না পেয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ অজয় ঝা প্রথমে আত্মাহুতির হুমকি দিয়েছিলেন। পরে তিনি একটি শান্তিপূর্ণ কিন্তু প্রতীকী প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তার কষ্ট প্রকাশ করার জন্য প্রকাশ্যে কাফন পরেন।
বিক্ষোভ চলাকালীন, তাকে দৃশ্যত আবেগপ্রবণ দেখাচ্ছিল এবং তিনি বলেন যে, দলের এই সিদ্ধান্তে তিনি গভীরভাবে অন্যায়ের শিকার হয়েছেন বলে মনে করছেন। পরিবারের সদস্য এবং সমর্থকরা তার চারপাশে জড়ো হয়ে সংহতি প্রকাশ করেন।
সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, সঞ্জু ঝা বলেন যে, তিনি তাঁর স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে নরপতগঞ্জ আসন থেকে নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং অভিযোগ করেন যে, বিজেপিতে ব্রাহ্মণদের কোণঠাসা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'এত বছর ধরে দলের সেবা করার পর, আমার স্বামীকে শীর্ষ নেতৃত্ব টিকিটের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তবুও তা দেওয়া হল না। মনে হচ্ছে দলে ব্রাহ্মণদের জন্য আর কোনও জায়গা অবশিষ্ট নেই।'
বিজেপি গত সপ্তাহে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৭১ জন প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছেJ সাতবারের বিধায়ক (MLA) এবং স্পিকার নন্দ কিশোর যাদবকেও বাদ দিয়েছে, যা এককথায় চমক। অন্যদিকে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীকে দশ বছরেরও বেশি সময় পর সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনীত করা হয়েছে।
২৪৩ সদস্যের বিহার বিধানসভায় ৬ ও ১১ নভেম্বর দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে এবং ১৪ নভেম্বর ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে।
