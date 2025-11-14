Nitish Kumar's Net Worth: নীতীশ কুমারের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত? ১০ বার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
শুভপম সাহা | Updated By: Nov 14, 2025, 01:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের তাপমাত্রা এখন (প্রতিবেদন লেখার সময়ে) প্রায় ২৭ ডিগ্রির কাছাকাছি। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা: ৩৬%। আর ঘণ্টায় ১১ কিমি বেগে বইছে ঝড়। তবে এমন হিসেবে ওয়েদার সংক্রান্ত যে কোনও ওয়েবসাইটেই পাওয়া যাবে। তবে সেখানে লেখা নেই যে, শুক্রবার সকাল আটটার কিছু পর থেকেই বাংলার পড়শি রাজ্যে চলছে ভয়ংকর 'গেরুয়া' টর্নেডো। মহাগাঁটবন্ধন (Mahagatbandhan) জোটকে স্টেপআউট করে ভোট ময়দানের একেবারে বাইরে পাঠিয়ে দিল নীতীশ কুমার (Nitish Kumar)- বিজেপির (BJP) এনডিএ জোট।

'১০ বার, নীতীশ কুমার' 

২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায়, এখনও পর্যন্ত গণনার ফলাফল অনুযায়ী বিজেপির স্কোরবোর্ডে ২০১+! আরজেডি (RJD) ৩৬, জেএসপি (JSP) ০ ও বাকিরা ৬! বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের ফল (Bihar Assembly Election Results) সাফ বলে দিচ্ছে যে, দশমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নীতীশের শপথ গ্রহণ স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। ২০ বছর বিহারের মসনদে অধিষ্ঠিত ৭৪ বছরের নীতীশ বুঝিয়ে দিলেন যে, 'টাইগার আভি জিন্দা হ্যায়'। পদ্মঝড়ে পায়ের তলায় জমিই খুঁজে পায়নি আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের মহাজোট। বিহারে স্লোগান উঠেছে, '১০ বার, নীতীশ কুমার' (10 Baar, Nitish Kumar)! যারাঁ বিভিন্ন কারণে নীতীশকে 'ফিনিশ' বলে দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে নীতীশ হয়ে গেলেন 'ফিনিক্স'!

প্রতিবেদনে রইল নীতীশ কুমারের মোট সম্পদের বৃত্তান্ত:

ক্যাবিনেট সচিবালয় বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা তথ্য অনুসারে (৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত), নীতীশের মোট সম্পদের পরিমাণ ১.৬৪ কোটি টাকা। তাঁর অস্থাবর সম্পদ রয়েছে ১৬ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকার। নীতীশের হাতে নগদ অর্থ আছে ২১ হাজার ৫২ টাকা। তাঁর মোট ব্যাংক আমানত প্রায় ৬০ হাজার ৮১১ টাকার। নীতীশের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি, এফডি ব্যালেন্স এবং বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ১৬ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। তাঁর মোট স্থাবর সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। রয়েছে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট। জমির মালিকানাও অন্তর্ভুক্ত। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে যে, নয়াদিল্লির দ্বারকায় এক সমবায় আবাসন সমিতিতে নীতীশের একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। তুলনা করার জন্য, ২০২৩ সালে, নীতিশ মোট ১.৬৪ কোটি টাকার সম্পদ ঘোষণা করেছিলেন, যা বছরের পর বছর সামান্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।  

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Tags:
bihar cm nitish kumar net worth 2024cm nitish kumar net worthnitish kumar net worthnitish kumark net worthnet worth of nitish kumarbihar cm net worth
