English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bihar Election Phase 1 Voting: ''...আমরা জিততে চলেছি, বিহার জিততে চলেছে! ১৪ নভেম্বর এক নতুন সরকার গঠিত হবে...''! অবিশ্বাস্য তেজস্বী...

Bihar Election 2025 Updates: বিহারে মোট ২৪৩টি বিধানসভা আসন। এর মধ্যে আজ, প্রথম দফায় সেখানে ভোট হচ্ছে মোট ১২১টি আসনে। সকাল ৭টায় ভোট শুরু হয়েছে, চলবে কোথাও সন্ধে ৬টা পর্যন্ত, কোথাও বিকেল ৫টা পর্যন্ত। কী হবে বিহারে? কবে ফল? আপাতত শেষ দফার ভোট হোক। সেটি আছে ১১ নভেম্বর।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 6, 2025, 02:01 PM IST
Bihar Election Phase 1 Voting: ''...আমরা জিততে চলেছি, বিহার জিততে চলেছে! ১৪ নভেম্বর এক নতুন সরকার গঠিত হবে...''! অবিশ্বাস্য তেজস্বী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ, বৃহস্পতিবার বিহারে প্রথম দফার ভোট। সকাল ৭টায় ভোট শুরু হয়েছে, চলবে কোথাও সন্ধে ৬টা পর্যন্ত, কোথাও বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আজ, সেখানে সকাল ১১টার পর্যন্ত (Bihar election 2025 updates) ভোট পড়েছে ২৭.৬৫ শতাংশ। এর মধ্যে পটনায় (Patna recorded lowest voter turnout) পড়ল মাত্র ২৩.৭১ শতাংশ ভোট, অন্য দিকে বেগুসরাইতে (Begusarai recorded highest Poll Percentage) পড়ল ৩০.৩৭ শতাংশ ভোট, যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এর পরেই রয়েছে লখিসরাই-- যেখানে পড়েছে ৩০.৩২ শতাংশ।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Baba Vanga Donald Trump: বিশ্ব জুড়ে পরমাণু যুদ্ধ লাগল বলে! বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী আর ট্রাম্পের মন্তব্য এক সুরে বাঁধা...কী ভাবে সম্ভব?

ভয়ংকর ত্রিমুখী লড়াই

বিহারে মোট ২৪৩টি বিধানসভা আসন। এর মধ্যে আজ, প্রথম দফায় সেখানে ভোট হচ্ছে মোট ১২১টি আসনে। ভোটকে কেন্দ্র করে সব মিলিয়ে বিহারে এক ভয়ংকর ত্রিমুখী লড়াই শুরু হয়েছে। এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে আছে-- ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও জনতা দলের (জেডি) 'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স' (এনডিএ), রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 'মহাগঠবন্ধন' (গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স) এবং প্রশান্ত কিশোরের 'জন সুরজ পার্টি'। কী হবে এই ত্রিমুখী লড়াইয়ের ফলাফল?

মোদীর অভিনন্দন

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আজ প্রথম দফায় ভোটে নেওয়া হচ্ছে ১২১ আসনে। ভোট দেবেন ৩.৭৫ কোটি ভোটার। লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন ১৩১৪ প্রার্থী। আজ ভাগ্য় পরীক্ষা হবে মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব ও বিজেপির ডেপুটি সিএম সম্রাট চৌধুরীর। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্য়ান্ডেলে এক বার্তায় বলেছেন, আজ বিহারে গণতন্ত্রের উৎসবের প্রথম পর্ব। এই দফায় সকল ভোটারের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে ভোট দেন। এই উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত তরুণ ভোটার, যাঁরা প্রথমবার ভোট দিতে চলেছেন, তাঁদের আমার বিশেষ অভিনন্দন..."!

তেজস্বী, লালু প্রসাদ...

RJD সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী, RJD নেতা এবং মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব, তাঁর স্ত্রী রাজশ্রী যাদব, RJD নেত্রী মিশা ভারতী এবং রোহিণী আচার্য—তাঁরা সকলে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পর তাঁদের কালি লাগানো আঙুল দেখালেন।

আরও পড়ুন: Delhi Sinking: কুতুবমিনার, জামা মসজিদ...সব তলিয়ে যাচ্ছে মাটির নীচে? ভয়ংকর কাণ্ড দিল্লি জুড়ে... গোটা শহরটাই ক্রমশ ডুবছে...

তেজস্বী যাদব

ভোট দিয়ে RJD নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, "আমি বিহারের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন তাঁদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বিপুল সংখ্যায় ভোট দেন। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, ভালো স্বাস্থ্যপরিষেবার জন্য ভোট দিন... আমরা জিততে চলেছি, বিহার জিততে চলেছে। ১৪ নভেম্বর একটি নতুন সরকার গঠিত হবে..."!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Bihar Election Phase 1 votingBihar Election 2025Bihar electionbihar election phase 1bihar election votingbihar election phase 1 votingbihar election live1st phase voting in bihar1st phase votingpm modi rally in biharsamrat chaudharyAnant Singhbihar election exit pollbihar election results 2025Bihar polls 2025Lalu Yadav121 seatsbihar votersTejashwi Yadav
পরবর্তী
খবর

VIBGYOR Chit fund agent: ভিবিজিয়োর চিটফান্ডে ভয়ংকর আপডেট! 'প্রতারক' মালিক বেকসুর খালাস, ক্ষোভ-রাগে জেলেই আত্মঘাতী এজেন্ট...
.

পরবর্তী খবর

Mira Nair's Son Becomes NYC Mayor: মীরার ক্যামেরা বারবার বলিষ্ঠ প্রশ্নচিহ্ন এঁকেছে পর্দ...