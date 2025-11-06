Bihar Election Phase 1 Voting: ''...আমরা জিততে চলেছি, বিহার জিততে চলেছে! ১৪ নভেম্বর এক নতুন সরকার গঠিত হবে...''! অবিশ্বাস্য তেজস্বী...
Bihar Election 2025 Updates: বিহারে মোট ২৪৩টি বিধানসভা আসন। এর মধ্যে আজ, প্রথম দফায় সেখানে ভোট হচ্ছে মোট ১২১টি আসনে। সকাল ৭টায় ভোট শুরু হয়েছে, চলবে কোথাও সন্ধে ৬টা পর্যন্ত, কোথাও বিকেল ৫টা পর্যন্ত। কী হবে বিহারে? কবে ফল? আপাতত শেষ দফার ভোট হোক। সেটি আছে ১১ নভেম্বর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ, বৃহস্পতিবার বিহারে প্রথম দফার ভোট। সকাল ৭টায় ভোট শুরু হয়েছে, চলবে কোথাও সন্ধে ৬টা পর্যন্ত, কোথাও বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আজ, সেখানে সকাল ১১টার পর্যন্ত (Bihar election 2025 updates) ভোট পড়েছে ২৭.৬৫ শতাংশ। এর মধ্যে পটনায় (Patna recorded lowest voter turnout) পড়ল মাত্র ২৩.৭১ শতাংশ ভোট, অন্য দিকে বেগুসরাইতে (Begusarai recorded highest Poll Percentage) পড়ল ৩০.৩৭ শতাংশ ভোট, যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এর পরেই রয়েছে লখিসরাই-- যেখানে পড়েছে ৩০.৩২ শতাংশ।
ভয়ংকর ত্রিমুখী লড়াই
বিহারে মোট ২৪৩টি বিধানসভা আসন। এর মধ্যে আজ, প্রথম দফায় সেখানে ভোট হচ্ছে মোট ১২১টি আসনে। ভোটকে কেন্দ্র করে সব মিলিয়ে বিহারে এক ভয়ংকর ত্রিমুখী লড়াই শুরু হয়েছে। এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে আছে-- ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও জনতা দলের (জেডি) 'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স' (এনডিএ), রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 'মহাগঠবন্ধন' (গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স) এবং প্রশান্ত কিশোরের 'জন সুরজ পার্টি'। কী হবে এই ত্রিমুখী লড়াইয়ের ফলাফল?
মোদীর অভিনন্দন
বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আজ প্রথম দফায় ভোটে নেওয়া হচ্ছে ১২১ আসনে। ভোট দেবেন ৩.৭৫ কোটি ভোটার। লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন ১৩১৪ প্রার্থী। আজ ভাগ্য় পরীক্ষা হবে মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব ও বিজেপির ডেপুটি সিএম সম্রাট চৌধুরীর। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্য়ান্ডেলে এক বার্তায় বলেছেন, আজ বিহারে গণতন্ত্রের উৎসবের প্রথম পর্ব। এই দফায় সকল ভোটারের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে ভোট দেন। এই উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত তরুণ ভোটার, যাঁরা প্রথমবার ভোট দিতে চলেছেন, তাঁদের আমার বিশেষ অভিনন্দন..."!
তেজস্বী, লালু প্রসাদ...
RJD সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী, RJD নেতা এবং মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব, তাঁর স্ত্রী রাজশ্রী যাদব, RJD নেত্রী মিশা ভারতী এবং রোহিণী আচার্য—তাঁরা সকলে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পর তাঁদের কালি লাগানো আঙুল দেখালেন।
তেজস্বী যাদব
ভোট দিয়ে RJD নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, "আমি বিহারের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন তাঁদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বিপুল সংখ্যায় ভোট দেন। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, ভালো স্বাস্থ্যপরিষেবার জন্য ভোট দিন... আমরা জিততে চলেছি, বিহার জিততে চলেছে। ১৪ নভেম্বর একটি নতুন সরকার গঠিত হবে..."!
