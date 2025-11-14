Bihar Election Result 2025: বিহারে পদ্মঝড়! ফের কুর্সিতে 'টাইগার' নীতীশ! মুখ থুবড়ে পড়ল মহাজোট...
Bihar Election Result NDA Leading: চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষা শুধু। তারপরই শুরু হয়ে যাবে মহা সেলিব্রেশন। ওদিকে মহাগাঁটবন্ধন শিবিরে হতাশার প্রতিচ্ছবি। শোচনীয় পরাজয় হতে চলেছে মহাজোটের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধরাশায়ী মহাগাঁটবন্ধন (Mahagatbandhan) জোট। বিহারে পদ্মঝড়ের ইঙ্গিত (Bihar assembly election result 2025)। সকাল ৮টায় শুরু হয় ভোটগণনা। প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গণনা হয়। গণনার প্রথম থেকেই এগিয়ে এনডিএ (NDA) জোট। ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায়, এখনও পর্যন্ত গণনার ফলাফল অনুযায়ী, ১৯১ আসনে এগিয়ে নীতীশ (Nitish Kumar)- বিজেপির (BJP) এনডিএ জোট। অন্যদিকে, আরজেডির (RJD) মহাগাঁটবন্ধন এগিয়ে মাত্র ৪৮ আসনে।
ইতিমধ্যেই বিহারের কুর্সিতে ফের ৭৪ বছরের নীতীশ কুমারের (Nitish Kumar) ফেরা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে, এমনটা বলাই যায়। বিহারে স্লোগান উঠেছে, '১০ বার,নীতীশ কুমার' (10 Baar, Nitish Kumar)। জনতা দল ইউনাইটেড (JDU) বলছে, 'টাইগার আভি জ়িন্দা হ্যায়।' চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষা শুধু তারপরই শুরু হয়ে যাবে সেলিব্রেশন। ওদিকে মহাগাঁটবন্ধন শিবিরে যেন হতাশার প্রতিচ্ছবি। শোচনীয় পরাজয় হতে চলেছে মহাজোটের।
পদ্মঝড়ে পায়ের তলায় জমি-ই খুঁজে পায়নি কংগ্রেস (Congress)। হারছেন লালুর (Lalu Prasad Yadav) বড়ছেলে তেজ প্রতাপ যাদব (Tej Pratap Yadav)। বিহারে মহুয়া বিধানসভা আসনে ১৩,০০০ ভোটে পিছিয়ে আছেন তেজ প্রতাপ। একেবারে ৪ নম্বরে তিনি। এমনকি রাঘোপুরে পিছিয়ে তেজস্বী যাদবও (Tejashwi Yadav)। চূড়ান্ত ফলাফল দেখতে চোখ রাখুন জ়ি ২৪ ঘণ্টা লাইভ টিভিতে-
আরও পড়ুন, SIR in Bengal: BIG BREAKING! SIR নিয়া কড়া কমিশন! আজ বিকালের মধ্যেই নিতে চলেছে 'বড়' পদক্ষেপ...
আরও পড়ুন, SSC: BIG UPDATE: অতিরিক্ত '১০ নম্বর' কি সবাই পাচ্ছেন?... SSC শুনানি চলাকালীন-ই 'ঐতিহাসিক' নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)