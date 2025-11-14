English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bihar Election Result NDA Leading: চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষা শুধু। তারপরই শুরু হয়ে যাবে মহা সেলিব্রেশন। ওদিকে মহাগাঁটবন্ধন শিবিরে হতাশার প্রতিচ্ছবি। শোচনীয় পরাজয় হতে চলেছে মহাজোটের।    

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 14, 2025, 12:59 PM IST
Bihar Election Result 2025: বিহারে পদ্মঝড়! ফের কুর্সিতে 'টাইগার' নীতীশ! মুখ থুবড়ে পড়ল মহাজোট...
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধরাশায়ী মহাগাঁটবন্ধন (Mahagatbandhan) জোট। বিহারে পদ্মঝড়ের ইঙ্গিত (Bihar assembly election result 2025)। সকাল ৮টায় শুরু হয় ভোটগণনা। প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গণনা হয়। গণনার প্রথম থেকেই এগিয়ে এনডিএ (NDA) জোট। ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায়, এখনও পর্যন্ত গণনার ফলাফল অনুযায়ী, ১৯১ আসনে এগিয়ে নীতীশ (Nitish Kumar)- বিজেপির (BJP) এনডিএ জোট। অন্যদিকে, আরজেডির (RJD) মহাগাঁটবন্ধন এগিয়ে মাত্র ৪৮ আসনে। 

ইতিমধ্যেই বিহারের কুর্সিতে ফের ৭৪ বছরের নীতীশ কুমারের (Nitish Kumar) ফেরা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে, এমনটা বলাই যায়। বিহারে স্লোগান উঠেছে, '১০ বার,নীতীশ কুমার' (10 Baar, Nitish Kumar)।  জনতা দল ইউনাইটেড (JDU) বলছে, 'টাইগার আভি জ়িন্দা হ্যায়।' চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষা শুধু তারপরই শুরু হয়ে যাবে সেলিব্রেশন। ওদিকে মহাগাঁটবন্ধন শিবিরে যেন হতাশার প্রতিচ্ছবি। শোচনীয় পরাজয় হতে চলেছে মহাজোটের।

পদ্মঝড়ে পায়ের তলায় জমি-ই খুঁজে পায়নি কংগ্রেস (Congress)। হারছেন লালুর (Lalu Prasad Yadav) বড়ছেলে তেজ প্রতাপ যাদব (Tej Pratap Yadav)। বিহারে মহুয়া বিধানসভা আসনে ১৩,০০০ ভোটে পিছিয়ে আছেন তেজ প্রতাপ। একেবারে ৪ নম্বরে তিনি। এমনকি রাঘোপুরে পিছিয়ে তেজস্বী যাদবও (Tejashwi Yadav)। চূড়ান্ত ফলাফল দেখতে চোখ রাখুন জ়ি ২৪ ঘণ্টা লাইভ টিভিতে-

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

