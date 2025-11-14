Bihar Election Result 2025: বিহারের 'বড় ভাই' কে হবেন? জিতেও কি BJP-র কাছে হারবেন 'সুশাসন বাবু' নীতীশ কুমার?
Bihar Election Result 2025 Who is Big Brother Explained: ২০২৫ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি চয় সমসংখ্যক আসন বণ্টন। ২০২০ বিধানসভা নির্বাচনে জেডি(ইউ) ১১৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জেতে মাত্র ৪৩টি আসনে। আর বিজেপি ১১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৭৪টি আসনে জয় পায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জয় নিশ্চিত! এবার লড়াই 'বড় ভাই'-এর? কে হবে 'বড় ভাই'? বিজেপি (BJP) না জেডি(ইউ)? ইতিমধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়েছে নীতীশ (Nitish Kumar)- বিজেপির (BJP) এনডিএ জোট। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের (Bihar assembly election result 2025) ট্রেন্ড অনুসারে NDA জোটের ২ বড় শরিক বিজেপি এগিয়ে ৮৫টি আসনে, ওদিকে JD(U) ৭৮টি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এখন ভোটের বিহারের হাওয়ায় একটাই প্রশ্ন 'বড় ভাই' কে হচ্ছেন?
উত্তরপ্রদেশের পর বিহারের রাজনীতি বরাবরই নজর টেনেছে রাজনীতির বিশ্লেষকদের। এবার বিহারের রাজনৈতিক পটচিত্রের অন্যতম ২ প্রধান চরিত্র নীতীশ কুমার (Nitish Kumar) আর ওদিকে লালুপুত্র তেজস্বী যাদব (Tejashwi Yadav)। একদিকে নীতীশের কাছে এই ভোট ছিল প্রবল বিরোধী হাওয়ার মধ্যে ২০ বছরের ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই! আর ওদিকে তেজস্বীর ক্ষুরধার বক্তৃতা! তেজস্বী কি পারবে নীতীশের গদি উলটে দিতে? নাকি ক্ষমতা ধরে রাখবে বিহারে জঙ্গলরাজের অবসান ঘটিয়ে আইনের শাসন ফেরানো 'সুশাসন বাবু'? এই প্রশ্ন-ই ছিল সবার মনে।
গণনা শুরু হতেই দেখা যায়, এগিয়ে এনডিএ জোট। ওদিকে মুখ থুবড়ে পড়েছে মহাগাঁটবন্ধন জোট। ফলাফলের গতিপ্রকৃতি বলছে, ২০২০-র বিধানসভা ভোটে জেতা আসনের ৮৮ শতাংশ-ই আবার নিজেদের ঝুলিতে পুরতে চলেছে জেডি(ইউ)। ২০২০ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি ছাপিয়ে গিয়েছিল নীতীশের জেডি(ইউ)-কে। যা কিনা বিজেপি আগের ২০ বছরেও অর্জন করতে পারেনি। ২০২০ বিধানসভা নির্বাচনে জেডি(ইউ) ১১৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জেতে মাত্র ৪৩টি আসনে। যেখানে বিজেপি ১১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৭৪টি আসনে জয় পায়।
এখন ২০২৫ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি চয় সমসংখ্যক আসন বণ্টন। এবার দেখার জয়ী এনডিএ জোটে 'বিগ ব্রাদার' অর্থাৎ 'বড় ভাই' কে হয়? বিজেপি না জেডি(ইউ)। ২৪৩ আসন বিশিষ্ট বিহার বিধানসভায়, সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংখ্যা ১২২। এখনও পর্যন্ত গণনার ফলাফল অনুযায়ী, ২০০ আসনে এগিয়ে নীতীশ (Nitish Kumar)- বিজেপির (BJP) এনডিএ (NDA) জোট। অন্যদিকে, আরজেডির (RJD) মহাগাঁটবন্ধন এগিয়ে মাত্র ৩৬ আসনে। ধরাশায়ী মহাগাঁটবন্ধন (Mahagatbandhan) জোট। পদ্মঝড়ে কার্যত পায়ের তলায় জমি-ই খুঁজে পায়নি কংগ্রেস (Congress)।
আরও পড়ুন, Bihar Election Result 2025: বিহারে পদ্মঝড়! ফের কুর্সিতে 'টাইগার' নীতীশ! মুখ থুবড়ে পড়ল মহাজোট...
আরও পড়ুন, Nitish Kumar's Net Worth: নীতীশ কুমারের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত? ১০ বার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)