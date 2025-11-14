Bihar Election Result 2025: তেজ প্রতাপের মহিলাঘটিত কেচ্ছা, দাদা-ভাই দ্বন্দ্বই কি ডেকে আনল তেজস্বীর হার? ভোট শেয়ারে যদিও এগিয়ে RJD...

Bihar Election Result 2025: তেজ প্রতাপের মহিলাঘটিত কেচ্ছা, দাদা-ভাই দ্বন্দ্বই কি ডেকে আনল তেজস্বীর হার? ভোট শেয়ারে যদিও এগিয়ে RJD...
Tejashwi Yadav RJD looses Bihar Assembly election 2025 Explained: ২০১০ সালের পর এতটা খারাপ আরজেডি (RJD) আর কখনও করেনি। এবার বিহারে ভোটে আরজেডির এহেন হারের কারণ কী? কী কারণে হারতে হল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার তেজস্বী যাদবকে? রইল কারণ অনুসন্ধান...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারে গেরুয়া ঝড় (Bihar Election Result 2025)। বিহার মসনদের দখল নিতে চলেছে এনডিএ শিবির (NDA wins Bihar Assembly Election 2025)। দশম বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে চলেছেন নীতীশ কুমার (Nitish Kumar)। ভরাডুবি ঘটেছে বিরোধী 'মহাগাঁটবন্ধন' জোটের (Mahagatbandhan)। ২০২০-র নির্বাচনে, আরজেডি (RJD) এনডিএ-র থেকে মাত্র কয়েক হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল। তাই এবার অনেকেই ভেবেছিলেন যে, হয়তো খেলা ঘুরবে! নীতীশের হাত থেকে বিহার শাসনের রাশ ছিনিয়ে নেবেন তেজস্বী (Tejashwi Yadav)। কিন্তু ভোটবাক্স বলল অন্য কথা। শুক্রবার সকালে গণনা শুরু হতেই দেখা যায় এনডিএ কয়েক যোজন এগিয়ে রয়েছে বিরোধী জোটের থেকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ম্যাজিক ফিগারও ছুঁয়ে ফেলে এনডিএ। সেখানে বিরোধী জোট ধুঁকছে, পায়ের তলায় মাটি খুঁজছে।
২৪৩ আসন বিশিষ্ট বিহার বিধানসভায় ২০০ গন্ডি পার করে ফেলেছে এনডিএ জোট (Bihar Election Result 2025)। আর বিরোধী মহাজোট ৪০টা আসনও নিজেদের ঝুলিতে পুরতে পারেনি (Mahagatbandhan Bihar Setback)। ২০১০ সালের পর এতটা খারাপ ধাক্কা আরজেডি (RJD) আর কখনও পায়নি। ২০১০ সালে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডি পেয়েছিল মাত্র ২২টি আসন। এবার বিহারে ভোটে আরজেডির এহেন হারের কারণ কী? কী কারণে হারতে হল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার তেজস্বী যাদবকে (Tejashwi Yadav)? রাজনীতির সমালোচকরা বলছেন...
টিকিট দিতে ভুল!
৫২ জন যাদব প্রার্থীকে তেজস্বীর টিকিট দেওয়া ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এটাই পরাজয়ের অন্যতম মূল কারণ। তেজস্বীর এই সিদ্ধান্ত যেমন একদিকে জাতপাতের বিভেদকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তেমনই 'অ'যাদব ভোটব্যাংকেও বিচ্ছিন্ন করেছে। উচ্চবর্ণ ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের ভোটাররা আরজেডি-র উপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছে। পাননি কুর্মি ও কোয়েরিদের ভোটও। আর এই জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠেই তুরুপের তাস খেলে দিয়েছেন নীতীশ কুমার।
বিরোধী শিবিরেও বিরোধ
বিরোধী মহাজোটে শরিক বাম, কংগ্রেস ও অন্যান্য ছোট দলগুলিকে সমান গুরুত্ব দিতে পারেননি তেজস্বী যাদব। আসন ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধও বিরোধী শিবিরকে দুর্বল করেছে। নির্বাচনী ইশতেহার নিয়েও ছিল কংগ্রেস ও আরজেডির বিরোধ। যা মহাজোটের বিপক্ষে গিয়েছে। কংগ্রেস যেখানে তাদের ইশতেহারে 'গ্যারান্টার'-এর উপর জোর দেয়। সেখানে তেজস্বী যাদব ইশতেহারে 'চাকরি দেব'কে অগ্রাধিকার দেন।
তেজ প্রতাপের কেচ্ছা
এর পাশাপাশি, তেজ প্রতাপকে (Tej Pratap Yadav) নিয়ে কেলেঙ্কারি-কেচ্ছাও খানিক ভাবমূর্তি নষ্ট করে। দলের বিপক্ষে যায়। তেজ প্রতাপ যাদব ও তাঁর স্ত্রী ঐশ্বর্য রাইয়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে পাটনার আদালতে চলছে। তারমধ্যেই একদিন তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে একটি পোস্টে দাবি করা হয়, তিনি ১২ বছর ধরে অন্য এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন। প্রোফাইলে ‘ইন এ রিলেশনশিপ’ স্টেটাসও দেওয়া হয়। যদিও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই পোস্ট মুছে ফেলা হয়েছিল ও তেজপ্রতাপ দাবি করেছিলেন, তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ‘হ্যাক’ করা হয়েছে, কিন্তু এর জল গড়ায় অনেক দূর।
তেজস্বী-তেজ প্রতাপ দ্বন্দ্ব
একটা সময় দাদা তেজ প্রতাপের সঙ্গে আরজেডির ‘দখল’ নিয়েও দ্বন্দ্ব ছিল তেজস্বীর। পরে লালুর দলের দায়িত্ব ছোট ছেলে তেজস্বীর হাতেই তুলে দেন। ওদিকে তেজপ্রতাপকে কখনও নাটকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। কখনও আবার তিনি সিনেমায় হাত পাকানোর চেষ্টা করেছেন। তবে পাশাপাশি, সমান্তরালভাবে রাজনীতিটাও চালিয়ে গিয়েছেন। এবার বিধানসভা ভোটে মহুয়া আসন থেকে লড়েছিলেন তেজ প্রতাপ। মাত্র ২৫,০০০ ভোট পেয়ে বর্তমানে ৩ নম্বর স্থানে আছেন লালুর জ্যেষ্ঠ পুত্র।
হারলেও ভোট শেয়ারের নিরিখে এগিয়ে তেজস্বীর আরজেডি (Vote Percentage)
তেজস্বীর নিজের জয়-পরাজয় ভাগ্য এখনও চূড়ান্ত হয়নি। গণনা চলছে এখনও। বিহারের রঘোপুর আসনে ৮০০০ ভোটে এগিয়ে আছেন তেজস্বী যাদব। ২০২০ বিধানসভা ভোটে এই রঘোপুর আসন থেকেই ৩৮ হাজার ভোটে জিতেছিলেন লালপুত্র তেজস্বী। যদিও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, আরজেডি হারলেও ভোট শেয়ারের নিরিখে আরজেডি, বিজেপি ও জেডি(ইউ)-র চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। ২৪৩ সদস্যের বিধানসভার মধ্যে ১৪৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আরজেডি এখন পর্যন্ত ২২.৮৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে, যা বিজেপির চেয়ে ১.৮৬ শতাংশ বেশি এবং জেডিইউর চেয়ে ৩.৯৭ শতাংশ বেশি।
