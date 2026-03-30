Nitish Kumar: বিহারের রাজনীতিতে বিরাট বজ্রপাত? আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীহীন হয়ে গেল রাজ্য, নীতীশকে নিয়ে রহস্য

Nitish Kumar: বিহারের রাজনীতিতে বিরাট বজ্রপাত? আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীহীন হয়ে গেল রাজ্য, নীতীশকে নিয়ে রহস্য
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনীতির 'হাওয়ামোরগ' নীতীশ কুমারের রাজনীতিতে বড় স্টেপ।বিহার তথা দেশের রাজনীতিতে আলোড়ন। সোমবার, সপ্তাহের শুরুতেই হঠাত্ই বিহার বিধান পরিষদের (MLC) সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। এই পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিহারের রাজনীতিতে দীর্ঘ দুই দশকের ‘নীতীশ যুগের’ অবসান ঘটতে চলেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।
পদত্যাগের প্রেক্ষাপট
সকালে রাজ্যপালের বাসভবন ‘রাজভবন’-এ গিয়ে নীতীশ কুমার তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বিহারের জোট সরকারের অন্দরে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বিশেষ করে আসন রফা এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে জেডিইউ (JDU) ও বিজেপি (BJP)-র মধ্যে দূরত্ব বাড়ছিল। নীতীশ কুমারের এই পদত্যাগ শুধুই একটি আসন খালি হওয়া নয়,বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত।
আরও পড়ুন: Bihar wonder boy: কলির কেষ্ট: খেলার ছলে ২ ফুটের কালান্তক কেউটেকে দু'টুকরো করল একবছরের পুচকে, ঠিক যেন কালীয়দমন
কেন এই সিদ্ধান্ত?
সূত্রের খবর অনুযায়ী, নীতীশ কুমার দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে বড় কোনো ভূমিকার প্রত্যাশা করছিলেন। ২০২৬-এর এই সময়ে বিহারের স্থানীয় রাজনীতিতে নিজের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা তাঁর জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছিল। দলের ভেতর থেকেও নেতৃত্বের পরিবর্তনের দাবি উঠছিল। নীতীশ কুমার সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন যে, সম্মানের সাথে বিদায় নেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গেছে, তিনি এখন দিল্লির রাজনীতিতে মনোনিবেশ করতে চান।
আরও পড়ুন: SSC Case Update: চাকরিতে বজ্রপাত: SSC নিয়োগ মামলায় দাগি প্রার্থীদের বেতন ফেরতের মামলায় বিস্ফোরক 'সুপ্রিম' সিদ্ধান্ত
নতুন মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে কারা?
নীতীশ কুমারের পদত্যাগের পর বিহারের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বর্তমানে তিনটি নাম সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসছে:
১. সম্রাট চৌধুরী (বিজেপি): বিহার বিজেপির বর্তমান সভাপতি এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এই দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন। ওবিসি (OBC) ভোটের ওপর তাঁর শক্ত দখল এবং দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে সুসম্পর্ক তাঁকে শক্তিশালী দাবিদার করে তুলেছে।
২. বিজয় কুমার সিনহা (বিজেপি): বর্তমান উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহাও একজন হেভিওয়েট নেতা। প্রশাসনিক দক্ষতা এবং আরএসএস (RSS)-এর সমর্থন তাঁর পক্ষে কাজ করতে পারে।
৩. জেডিইউ-র বিকল্প মুখ: যদি জেডিইউ এবং বিজেপি জোট বজায় থাকে এবং মুখ্যমন্ত্রী পদ জেডিইউ-র কাছেই থাকে, তবে বিজেন্দ্র যাদব বা সঞ্জয় ঝায়ের মতো অভিজ্ঞ নেতাদের নাম আসতে পারে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপির পক্ষ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal Case in Supreme Court: SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বড় আপডেট: বাংলাতেই কেন এত সমস্যা? অন্য কোনও রাজ্যে এসআইআর নিয়ে এমন সমস্যা দেখা যায়নি-- বিরক্ত বিচারপতি
আরজেডি ও তেজস্বী যাদব
বিরোধী দল আরজেডি (RJD) এই পরিস্থিতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। তেজস্বী যাদব এক বিবৃতিতে বলেছেন, "বিহারের মানুষ ক্লান্ত এবং তারা পরিবর্তন চায়। নীতীশ কুমার বারবার পাল্টি খেয়ে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। আমরা রাজ্যপালের কাছে দাবি জানাব যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করা হয়।" আরজেডি কি বিজেপির অসন্তুষ্ট বিধায়কদের নিয়ে সরকার গড়ার চেষ্টা করবে? এই প্রশ্নটি এখন পাটনার অলিতে-গলিতে ঘুরপাক খাচ্ছে।
আরও পড়ুন: Donald Trump: ১৬৫ বছরের প্রথা পায়ের তলায় দুমড়ে দিলেন ট্রাম্প, নিজের সই করা ডলারই চালাবেন দেশে
বিহারের রাজনীতি
নীতীশ কুমারের সরে যাওয়া বিহারের রাজনীতিতে একটি বিশাল শূন্যতা তৈরি করবে। ২০০৫ সাল থেকে (মাঝখানে সামান্য বিরতি বাদে) তিনি বিহারের হাল ধরেছিলেন। ‘সুশাসন বাবু’ হিসেবে পরিচিতি পেলেও বারবার জোট পরিবর্তন তাঁর ভাবমূর্তিতে আঘাত হেনেছিল। তবে শিক্ষা, রাস্তাঘাট এবং নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর পদত্যাগের ফলে জেডিইউ দলটির অস্তিত্ব সংকটে পড়তে পারে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, কারণ দলটি মূলত নীতীশ-কেন্দ্রিক।
পরবর্তী পদক্ষেপ কী?
রাজভবন সূত্রে খবর, রাজ্যপাল আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা করবেন। বিজেপি বিধায়করা আজ সন্ধ্যায় একটি জরুরি বৈঠকে বসছেন যেখানে দলের সংসদীয় বোর্ড নতুন নেতার নাম ঘোষণা করতে পারে। অন্যদিকে, নীতীশ কুমার আগামী কয়েক দিন জনচক্ষুর আড়ালে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আরও পড়ুন: Iran’s Nuclear sites and steel plants attacked: ইরানের পরমাণু কেন্দ্রে যুদ্ধক্লান্ত ইসরায়েলের মরণকামড়: ঝলসে গেল সব, বীভত্স পরিস্থিতিতে এবার মহাযুদ্ধ?
জনগণের প্রতিক্রিয়া
সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পাটনার এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'নীতীশজি অনেক কাজ করেছেন, কিন্তু এখন নতুন প্রজন্মের হাতে ক্ষমতা দেওয়া উচিত।' আবার অনেকের মতে, নীতীশ কুমার ছাড়া বিহারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা কঠিন হবে।
বিহারের রাজনীতি সব সময়ই নাটকীয়তায় ভরপুর। ২০২৬ সালের ৩০ মার্চের এই ঘটনাটি বিহারের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। নীতীশ কুমারের পদত্যাগ কি কেবল একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, নাকি এর পেছনে বড় কোনো রাজনৈতিক সমীকরণ লুকিয়ে আছে—তা আগামী কয়েক দিনেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপাতত সবার চোখ পাটনার রাজভবন এবং দিল্লির হাই কমান্ডের দিকে।
আরও পড়ুন: Iran-Israel war: ইসরায়েল-মার্কিন যৌথ হামলায় এবার মৃত্যু খামেইনির পুত্র মুজতবার, ট্রাম্পের ঘোষণার পরই তোলপাড় বিশ্ব
