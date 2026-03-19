Bihar gangster killed: যেখানে বলবি আসব, দম থাকলে খুন করে দেখা: পুলিসকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে এনকাউন্টারেই উড়ে গেল গ্যাংস্টার কুন্দন
Bihar gangster killed: ফোন করে পুলিসকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল কুখ্যাত এক গ্যাংস্টার। অডিয়ো ক্লিপ সামনে আসতেই বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:বিহারের মতিহারির এক কুখ্যাত গ্যাংস্টার খোলাখুলি পুলিসকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল । পরে এনকাউন্টারে সেই গ্যাংস্টারের দাপটের অবসান ঘটে। তাছাড়াও সেই এনকাউন্টারে মারা যায় একজন পুলিস কনস্টেবল-সহ দুজন অপরাধী। যাদের মধ্যে সেই গ্যাংস্টারও ছিল—যাকে ফোন কলে পুলিশকে হুমকি দিতে শোনা গিয়েছিল।
অডিয়ো ক্লিপে যেই গ্যাংস্টারের গলা শোনা যায়, তার নাম কুন্দন ঠাকুর। পুলিসের বিরুদ্ধে তার হুমকি প্রকাশ্যে আসে। অডিয়ো ক্লিপটি রেকর্ড করা হয় এনকাউন্টারের দুদিন আগে। চাকিয়া পুলিস থানার ডেপুটি স্টেশন অফিসারকে ফোন করে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় ঠাকুর। তিনি হুমকি দেন, পুলিস যে সময় ও জায়গা ঠিক করবে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবে। তাছাড়াও তিনি বলেন, তাকে ধরতে গিয়ে অনেক পুলিস প্রাণ হারাবে।
তাকে অডিয়ো ক্লিপে বলতে শোনা যায়, 'পরর্বতী খবর সবচেয়ে বড় হবে, যেখানে একজন অপরাধীকে ধরতে গিয়ে একটা এনকাউন্টারে ১০-১৫ জন পুলিস প্রাণ হারাবে। আমি দেখাব গ্যাংস্টার হওয়ার মানে কী হয়'।
ঠাকুর পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তিনি বলেন পুলিসরা তার পরিবারকে হয়রানি করছে। তিনি হুমকি দেন, যদি তার পরিবারের সঙ্গে কিছু হয় তাহলে তিনি পুলিসের পরিবারকেও ছাড়বে না। তিনি বারবার বলে গেছেন তিনি পলাতক নয় এবং এনকাউন্টারের সময় পুলিসের সামনাসামনি এসে দাড়াবে। তার হুঁশিয়ারিতে যখন প্রশ্ন করা হয়, তিনি সেটাকে হুমকির বদলে পরামর্শ বলে উড়িয়ে দেন।
পুলিস সূত্রের খবর অনুযায়ী, কুন্দন ঠাকুরের ওপর অনেক দিন ধরেই নজর রাখা হয়েছিল। তার অবস্থানের সঠিক তথ্য পাওয়া মাত্র, পুলিসের একটি স্পেশাল টিম গভীর রাতে একটি ব্যারিকেড তৈরি করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছানো মাত্র কোনও উসকানি ছাড়াই পুলিসদের ওপর গুলি চালানো শুরু হয়। এর মাঝেই, একজন এসটিএফ জওয়ান গুরুতর জখম হয় ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তিনি মারা যায়।
ক্ষতি হওয়ার পরও, আত্মরক্ষার জন্য পুলিসরা লড়াই করে যায়। এই গুলিযুদ্ধের মাঝেই কুন্দন ঠাকুর ও তার দুই সাথী মারা যায়। অপারেশন চলাকালীন কিছুক্ষন ধরে সেই এলাকায় শুধু গুলির আওয়াজই শোনা যায়।
পূর্ব চম্পারনের এসপি স্বর্ণ প্রভাত বলেন, ঠাকুর পুলিসকে হুমকি দিচ্ছিল। তাকে ধরার জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হয়েছিল। যখন পুলিস তাদের লুকিয়ে থাকা জায়গাটি ঘেরাও করে, তখন অপরাধীরা তাদের ওপর হামলা শুরু করে। অপারেশন চলাকালীন, যেই বাড়িতে তারা লুকিয়ে ছিল, সেই বাড়ির মালিক উজ্জ্বল কুমার ও তার বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অপরাধীরকে কেন সেখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল সেই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।
