/দেরিতে বর্ষা, এল নিনোর দাপটে পুড়ছে রাজ্য: সারা রাজ্যে বদলে গেল স্কুলের সময়সূচী, জেনে নিন নতুন রুটিন ও মিড-ডে মিল টাইমিং

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত জুড়ে তীব্র গরম ও হিটওয়েভের (Heatwave) দাপট অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের তীব্র দাবদাহ ও 'লু' (Loo) বাতাসের হাত থেকে রক্ষা করতে বড় পদক্ষেপ নিল বিহার সরকার।
রাজ্যের শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সময়সূচীতে বড়সড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। গত ২২শে জুন থেকে এই নতুন নির্দেশিকা কার্যকর করা হয়েছে এবং এটি আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
গ্রীষ্মাবকাশ (Summer Vacation) শেষে স্কুলগুলি স্বাভাবিক সময়ে (সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:টে) খোলার কথা থাকলেও আবহাওয়ার চরম খামখেয়ালিপনা এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এক নজরে স্কুলের নতুন সময়সূচী (New School Schedule)
নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, দুপুরের চড়া রোদ ওঠার আগেই স্কুলের সমস্ত পঠন-পাঠন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
স্কুল খোলার সময় থেকে শুরু করে ছুটির পুঙ্খানুপুঙ্খ সময়সূচী নিচে দেওয়া হল:
স্কুল শুরুর সময়: প্রতিদিন সকাল ৬:৩০ মিনিটে স্কুল খুলবে।
প্রার্থনা ও অ্যাসেম্বলি: সকাল ৬:৩০ থেকে সকাল ৭:০০ টা পর্যন্ত মর্নিং প্রেয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলবে।
ক্লাসের সময়কাল: সকাল ৭:০০ টা থেকে ক্লাস শুরু হবে। প্রতিটি পিরিয়ড বা ঘণ্টার মেয়াদ হবে ৪০ মিনিট করে।
মিড-ডে মিল ও টিফিনের সময়: প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সকাল ৯:০০ টা থেকে ৯:৪০ মিনিট পর্যন্ত টিফিন এবং মিড-ডে মিলের বিরতি দেওয়া হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের ছুটি: দুপুর ১২:২০ মিনিটে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন শেষ হবে এবং তাদের ছুটি দেওয়া হবে।
শিক্ষকদের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্বশিক্ষার্থীদের জন্য দুপুর ১২:২০ মিনিটে ছুটি হয়ে গেলেও শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নিয়মে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। শিক্ষকদের আরও ১০ মিনিট অর্থাৎ দুপুর ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত স্কুলেই থাকতে হবে। এই অতিরিক্ত ১০ মিনিটে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকেরা সারাদিনের ক্লাসের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করবেন, শিক্ষার্থীদের দেওয়া হোমওয়ার্ক বা গৃহকাজ পরীক্ষা করবেন এবং পরবর্তী দিনের ক্লাস নেওয়ার জন্য কার্যপরিকল্পনা তৈরি করবেন।
জেলাশাসকদের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান
শিক্ষা দফতরের জারি করা এই নির্দেশিকায় স্থানীয় আবহাওয়া অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের (District Magistrates বা DM) বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও নির্দিষ্ট জেলায় গরমের তীব্রতা মারাত্মক রূপ নেয়, তবে জেলাশাসকেরা চাইলে স্কুলের সময় আরও পরিবর্তন করতে পারেন কিংবা সাময়িকভাবে স্কুল বন্ধের নির্দেশও দিতে পারেন।
যেমন, তীব্র গরমের কারণে পটনার জেলাশাসক কুন্দন কুমার ইতিমধ্যেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত স্কুল আগামী ২৭শে জুন পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
ভারতের আবহাওয়া দফতর (IMD) জানিয়েছে যে, বিহার ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অংশে আগামী কয়েকদিন তীব্র তাপপ্রবাহ চলার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিহার সরকারের এই মর্নিং স্কুল চালুর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষক সংগঠনগুলি।
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