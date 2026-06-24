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দেরিতে বর্ষা, এল নিনোর দাপটে পুড়ছে রাজ্য: সারা রাজ্যে বদলে গেল স্কুলের সময়সূচী, জেনে নিন নতুন রুটিন ও মিড-ডে মিল টাইমিং

School Timing Changes in India: রাজ্যের শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সময়সূচীতে বড়সড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। গত ২২শে জুন থেকে এই নতুন নির্দেশিকা কার্যকর করা হয়েছে এবং এটি আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।  

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 24, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:15 PM IST
দেরিতে বর্ষা, এল নিনোর দাপটে পুড়ছে রাজ্য: সারা রাজ্যে বদলে গেল স্কুলের সময়সূচী, জেনে নিন নতুন রুটিন ও মিড-ডে মিল টাইমিং
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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