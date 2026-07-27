Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ককরোচদের হুঁশিয়ারির পরই সমস্ত মামলা প্রত্যাহার! বড় সিদ্ধান্ত সরকারের

'ককরোচ'দের হুঁশিয়ারির পরই সমস্ত মামলা প্রত্যাহার! বড় সিদ্ধান্ত সরকারের

Protesters Cases Withdrawn:  ভবিষ্যতে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ না করার আশ্বাস গিয়ে জারি  বিজ্ঞপ্তি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 27, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:41 PM IST
'ককরোচ'দের হুঁশিয়ারির পরই সমস্ত মামলা প্রত্যাহার! বড় সিদ্ধান্ত সরকারের
Image Credit: &#039;ককরোচ&#039;দের হুঁশিয়ারির পরই সমস্ত মামলা প্রত্যাহার!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE: 'পুষ্পা' স্টাইলে লরির সিটের নীচে ৩২২ কেজি গাঁজা! টোল প্লাজায় ভেস্তে দিল পুলিস
West bengal1 hr ago
2
Cases Against ProtestersJul 27
3
Centre reviews police actionJul 27
4
Suvendu Adhikari cancels Delhi visitJul 27
5
CJPJul 27