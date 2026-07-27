'ককরোচ'দের হুঁশিয়ারির পরই সমস্ত মামলা প্রত্যাহার! বড় সিদ্ধান্ত সরকারের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ককরোচদের হুঁশিয়ারির কয়েক ঘন্টার মধ্যে পদক্ষেপ। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিল বিহার সরকার। এমনকী, ভবিষ্যতে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ না করার আশ্বাস দেওয়া হল।
বিহারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, ২৬.০৭.২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৬টার আগে রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদে অংশ নেওয়া কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকার কোনও ধরনের বিরূপ, শাস্তিমূলক বা প্রতিহিংসামূলক আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। প্রতিবাদে অংশগ্রহণের কারণে ২৬.০৭.২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৬টার আগে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত এফআইআর (FIR), ফৌজদারি অভিযোগ বা শোকজ নোটিস প্রত্যাহারের আইনি প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করা হবে। ২৬.০৭.২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৬টার আগে নথিভুক্ত মামলাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাঁদের গ্রেফতার বা আটক করা হয়েছে, তাঁদের সকলকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে। ২৬.০৭.২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৬টার আগে নথিভুক্ত এই সমস্ত মামলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।
এদিকে ককরোচ জনতা পার্টি'র হুঁশিয়ারি পর এবার পুলিসি পদক্ষেপ পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রও। খুব তাড়াতাড়ি পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা করা হতে পারে বলে খবর। সূত্রের খবর, রাজ্য় প্রশাসন কী পদক্ষেপ করেছে, সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে কেন্দ্র। ইঙ্গিত মিলেছে যে, শান্তিপূর্ণভাবে যাঁরা আন্দোলন করছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।
এর আগে, যন্তরমন্তরে ৩৬ দিনের ছাত্র ও যুব আন্দোলন স্থগিত। 'ককরোচ জনতা পার্টি' হুঁশিয়ারি, বিক্ষোভকারীদের ও সংগঠকদের বিরুদ্ধে যেসব ফৌজদারি মামলা বা FIR দায়ের করা হয়েছে, তা বাতিল করা নিয়ে সরকারকে লিখিত আশ্বাস দিতে হবে বা চুক্তি করতে হবে। মুক্তি দিতে হবে আন্দোলনকারীদেরও। মঙ্গলবারের যদি তা না হয়, দেশজুড়ে ফের আন্দোলন শুরু হবে।
সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, "সরকারের সঙ্গে আমাদের তৃতীয় দফা আলোচনার সময় স্পষ্ট সম্মত হয়েছিল যে, দেশের যেখানেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র বা সংগঠকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে, তা অবিলম্বে তুলে নেওয়া হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনো আইনি পদক্ষেপ বা হয়রানি করা যাবে না।"
তিনি আরও জানান, সিজেপি-র পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে একটি খসড়া চুক্তিপত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা এবং ড. জিতেন্দ্র সিংয়ের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। আইনি পরামর্শ নেওয়ার পর মঙ্গলবারের মধ্যে সরকার তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল।
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