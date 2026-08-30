দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষার মার্কশিট থেকে 'ফেল' শব্দটাই থেকে উঠে যাচ্ছে, বিরাট সিদ্ধান্ত সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পড়ুয়াদের মানসিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নতুন এক উদ্যোগ নিল বিহার সরকার। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষার মার্কশিটে আর ফেল বলে কোনও শব্দ থাকবে না। তার পরিবর্তে লেখা থাকবে ‘Eligible for Skill Training’। সোজা কথায়, ওই পড়ুয়াকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মিথিলেশ তেওয়ারি।
মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা দপ্তর খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করবে। নানা কারণে কোনো শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে তার মেধা বা প্রতিভার বিচার করা যায় না; পরবর্তী সময়েও তার মেধার বিকাশ ঘটতে পারে। তাই মার্কশিটে আর 'ফেল' (Fail) শব্দটি ব্যবহার করা হবে না,"
মন্ত্রী জানান মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছেন। মাধ্যমিকের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার্থীরা যাতে আরও ভালো ফল করতে পারে, সেজন্য তাদের জন্য এক মাস ধরে বিশেষ ক্লাসের আয়োজন করা হবে।
রাজ্যের শিক্ষার্থীরা যাতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় সেই লক্ষ্যে ২০১১ সালে বিহার শিক্ষা দপ্তরের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে BBOSE গঠিত হয়েছিল। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে মুখ্যমন্ত্রী 'টিচার সাপোর্ট পোর্টাল' চালু করবেন। এছাড়া রাজ্য সরকার নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য "বিদ্যা সাথী" অ্যাপ চালু করেছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ২৪ ঘণ্টাই শিক্ষকদের সাথে যুক্ত থাকতে পারবে এবং প্রায় ৭৫,০০০ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে পড়াশোনায় সহায়তা করবেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই শিক্ষকদের পছন্দ অনুযায়ী বদলি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, TRE-4-এ শূন্যপদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
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