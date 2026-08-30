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দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষার মার্কশিট থেকে 'ফেল' শব্দটাই থেকে উঠে যাচ্ছে, বিরাট সিদ্ধান্ত সরকারের

Class 10 and Class 12 Marksheet: শিক্ষা দপ্তর খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করবে। নানা কারণে কোনো শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে তার মেধা বা প্রতিভার বিচার করা যায় না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 30, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:07 PM IST
দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষার মার্কশিট থেকে 'ফেল' শব্দটাই থেকে উঠে যাচ্ছে, বিরাট সিদ্ধান্ত সরকারের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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