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চ্যাংদোলা করে তুলল কাঁধে! 'ছেড়ে দাও প্লিজ...' হাতজোড় করে আকুতি কিশোরীর, জামুইয়ের রাস্তায় চরম নোংরামো বর্বরদের

কোচিং থেকে ফেরার পথে দুই দশম শ্রেণির পড়ুয়াকে একদল যুবক আটকে হেনস্থা করেছে বলে অভিযোগ। ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর পুলিস তদন্ত শুরু করে। এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনায় একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা SIT গঠন করা হয়েছে।

Published: Sep 22, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:27 AM IST
চ্যাংদোলা করে তুলল কাঁধে! 'ছেড়ে দাও প্লিজ...' হাতজোড় করে আকুতি কিশোরীর, জামুইয়ের রাস্তায় চরম নোংরামো বর্বরদের
Image Credit: ফাইল ছবি

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