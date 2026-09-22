চ্যাংদোলা করে তুলল কাঁধে! 'ছেড়ে দাও প্লিজ...' হাতজোড় করে আকুতি কিশোরীর, জামুইয়ের রাস্তায় চরম নোংরামো বর্বরদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের জামুইয়ে দুই নাবালক পড়ুয়াকে রাস্তায় আটকে হেনস্থার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিস। এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল বা SIT গঠন করেছে জামুই পুলিস। সূত্রের খবর, ঘটনাটি গত ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জামুই শহরের কাছে ঘটে। দশম শ্রেণির এক কিশোর ও এক কিশোরী কোচিং ক্লাস শেষ করে স্কুটারে করে মাদওয়া পাহাড়ে ছবি তুলতে গিয়েছিল।
ফেরার পথে তাঁদের পথ আগলে দাঁড়ায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। বাধ্য হয়ে স্কুটার থামাতে বাধ্য হয় ওই যুগল। এরপর তাঁদের সঙ্গে অভব্য আচরণ এবং মারধরের অভিযোগ ওঠে। প্রথমে গালাগালি। এরপর শারীরিক হেনস্তা। পুরোটাই ক্যামেরায় বন্দি করে রাখে ওই দলেরই একজন। শুধু তাই নয়, অশালীনভাবে স্পর্শও করা হয় কিশোরীকে। এরই মাঝে অভিযুক্তদের মধ্যে একজন কিশোরীকে তুলে নিয়ে রাস্তার অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেন। রেহাই পায়নি কিশোরীর বন্ধুও। বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে।
ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, একদল লোক দুই পড়ুয়াকে ঘিরে রেখেছে। এক যুবক কিশোরের জামার কলার ধরে টানছে বলে দেখা যায়। অভিযোগ, তাঁরা পালানোর চেষ্টা করলে অভিযুক্তরা তাঁদের পিছনে ধাওয়া করে এবং ফের আটকে দেয়। পুলিস জানিয়েছে, ভিডিয়োটি সামনে আসার পর দুই পড়ুয়ার পরিচয় জানতে পারে তারা। তাঁদের বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে। পুলিসের দাবি, ভিডিয়ো বিশ্লেষণ করে ঘটনায় জড়িত প্রায় সাত থেকে আট জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিন জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চলছে।
ঘটনায় POCSO Act এবং ভারতীয় আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। তদন্তের জন্য মহিলা পুলিস আধিকারিকের নেতৃত্বে SIT গঠন করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, নাবালকদের হেনস্থার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া নিয়েও পুলিস পদক্ষেপ করছে। একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিয়োটি সরানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুলিস জানিয়েছে, নাবালকের পরিচয় বা মুখ প্রকাশ করে এমন ভিডিয়ো ছড়ানোও আইনি সমস্যার কারণ হতে পারে।
ঘটনায় জাতীয় মহিলা কমিশনও স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। কমিশন বিহারের DGP-র কাছে রিপোর্ট চেয়েছে এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আক্রান্তদের নিরাপত্তা, আইনি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিংয়ের কথা জানিয়েছে। বিষয়টির কড়া নিন্দা করেছেন রাহুল গান্ধী।
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