Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
  • Bihar Dalit Woman Cremation: রাস্তাতেই দাহ করতে হল ৯১-এর দলিত বৃদ্ধার দেহ! কেন শ্মশানে যেতে বাধা দেওয়া হল স্বজনদের?

Bihar Dalit Woman Cremation: বহুবার চেষ্টা করার পরও পরিবারের লোকজন শ্মশানে পৌঁছানোর কোনো পথ খুঁজে পাননি। শেষ পর্যন্ত উপায় না দেখে,তাঁরা ওই রাস্তার মোড়েই চিতা সাজিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 30, 2026, 03:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা। শ্মশানে যেতে বাধা পাওয়ায় রাস্তার মাঝেই দলিত বৃদ্ধার অন্তেষ্টি করলেন তাঁর আত্মীয়রা। এমনই ঘটনা ঘটেছে বিহারের বৈশালী জেলায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোরউল থানার অন্তর্গত সন্দো আন্ধারি গাছছি চকে ওই ঘটনা ঘটে। মৃত মহিলার নাম ঝাপি দেবী। তিনি সন্দো বাসুদেব গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ৯১ বছরের ঝাপি দেবী। গত বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়। তার পরই ওই দলিত বৃদ্ধার আত্মীয়রা দেহ নিয়ে শ্মশানের উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু শ্মশানে ঢুকে গিয়ে তাঁরা বাধা পান। কারণ রাস্তা জবরদখল করে বসে রয়েছে কিছু লোক। তারা রাস্তা ছাড়তে চায়নি। তারা দাহ করতে বাধা দেন। তার পরেই বাধ্য হয়ে রাস্তার উপরে দেহ দাহ করে দেন ঝাপির আত্মীয়রা।

পরিবারের সদস্যদের মতে, তাঁরা যখন ঝাপি দেবীর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মাঝপথে আটকে পড়েন। কারণ, শ্মশানে যাওয়ার রাস্তাটি দখল করে রাখা হয়েছিল, যার ফলে তাঁরা আর এগোতে পারেননি। 

অভিযোগ, স্থানীয় দোকানদাররা দীর্ঘ সময় ধরে ওই রাস্তাটি দখল করে রেখেছিলেন। পরিবারের লোকজন যখন মৃতদেহ নিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তখন ওই দোকানদাররা তাঁদের বাধা দেন এবং আটকে দেন।

বহুবার চেষ্টা করার পরও পরিবারের লোকজন শ্মশানে পৌঁছানোর কোনো পথ খুঁজে পাননি। শেষ পর্যন্ত উপায় না দেখে,তাঁরা ওই রাস্তার মোড়েই চিতা সাজিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। খবর পেয়ে গোরউল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও দীর্ঘ সময় ধরে তারা নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

স্থানীয়দের দাবি, শ্মশানে যাওয়ার রাস্তাটি অনেকদিন ধরেই বন্ধ হয়ে আছে, যার ফলে গ্রামবাসীদের ক্রমাগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাসিন্দারা আরও জানান যে, এই বিষয়ে বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও প্রশাসন এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে আশেপাশের গ্রামের মানুষ সেখানে ভিড় করেন। রাস্তার ওপর মৃতদেহ সৎকার করার বিষয়ে তাঁরা তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদ জানান। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে জেলা প্রশাসন। বৈশালীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বর্ষা সিং বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। মহুয়ার মহকুমা শাসক (SDO), পুলিসের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট (DSP) এবং গোরউলের বিডিও-কে (BDO) নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, তদন্তের পর দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে গোরউলের বিডিও, সার্কেল অফিসার এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসন তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। জানা যাচ্ছে তদন্তে যারা দোষী প্রমাণিত হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদমাধ্যমকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা এটি। জেলা প্রশাসন বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। তদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

Bihar shockerBihar Cremation on roaddalit woman cremation
