Bihar man: বেয়ানের সঙ্গে প্রেম বেয়াইয়ের! পালিয়ে মন্দিরে বিয়ে... শেষে যা ঘটল... চরম নাটকীয়...

Bihar man: বেয়ানের সঙ্গে প্রেম বেয়াইয়ের! পালিয়ে মন্দিরে বিয়ে... শেষে যা ঘটল... চরম নাটকীয়...
Love with samdhan: বাগদানও হয়ে গিয়েছিল। পরিবার যখন বিয়ের অপেক্ষায় দিন গুনছে, তখন দুই বাবা-মা ফোনে কথা বলতে শুরু করেন। আর এই ফোনে কথোপকথনেই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্বন্ধীর সঙ্গেই প্রেম! আর তাতেই কেলেঙ্কারি কাণ্ড! পালিয়ে বিয়ের চেষ্টা ৩ সন্তানের বাবা ও ৪ সন্তানের মায়ের। আদালতে গিয়ে রেজিস্ট্রি করার চেষ্টাও করেন তাঁরা। কিন্তু শেষমেশ নাটকীয় পরিস্থিতির তৈরি হল, যখন তাঁদের পরিবার চটি আর জুতো নিয়ে তাঁদের উপর চড়াও হয়। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের সাসারামে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন জিটি রোডে ঘটে, যেখানে পুলিশ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য হস্তক্ষেপ করার আগে জনতা ভিড় করে।
জানা গিয়েছে, শিবসাগর পুলিশ এলাকার ধনওয়ার বাসিন্দা দয়াশঙ্কর রাম ৩ সন্তানের বাবা। ওদিকে নয়াদিল্লির ডালমিয়া নগরের ধর্মশীলা দেবী ৪ সন্তানের মা। দয়াশঙ্করের মেয়ের সঙ্গেই ধর্মশীলার ছেলের বিয়ে স্থির হয়েছিল। বাগদানও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরিবার যখন বিয়ের অপেক্ষায় দিন গুনছে, তখন ওদিকে প্রেমের জাল বোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। দুই বাবা-মা ফোনে কথা বলতে শুরু করেন। আর এই ফোনে কথোপকথনেই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।
ছেলে-মেয়েদের বিয়ে ঠিক, কিন্তু তারমধ্যেই বেয়াই-বেয়ান একে অপরের প্রেমে পড়ে যান। মন্দিরে গিয়ে বিয়েও করেন। তারপর সাসারাম আদালতে গিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা আর সফল হয়নি। ধর্মশীলার স্বামী সুনীল রাম দুই পরিবারের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে হাজির হন। তারপরই শুরু হয় উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা। রাস্তার মাঝখানে ফেলে দয়াশঙ্করকে চটি দিয়ে পেটানো হয়।
খবর পেয়ে পুলিস আসে। পুলিস হস্তক্ষেপ করে ঝগড়া থামায়। ৩ সন্তানের বাবা দয়াশঙ্কর বিপত্নীক। তিনি তাঁর দুই স্ত্রীকেই হারিয়েছেন। দয়াশঙ্করের বড় মেয়ের বাগদান হয়েছিল ধর্মশীলার ছেলের সঙ্গে। ওদিকে, ধর্মশীলা অভিযোগ করেছেন যে তাঁর স্বামী প্রায়শই তাঁকে নির্যাতন করতেন। দিনের পর দিন ধরে তিনি অত্যাচারিত। তাই তিনি দয়াশঙ্করকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন।
আরও পড়ুন, Jaunpur Incident: ৩৫-র যুবতীকে বিয়ে... গভীর রাত পর্যন্ত... পরদিন সকালেই মৃত্যু ৭৫-র বৃদ্ধের!
আরও পড়ুন, Insurance Claim: শকিং! বিমার ৫০ কোটি টাকা হাতাতে বাবা-মা ও প্রাক্তন স্ত্রীকে খুন করে 'দুর্ঘটনা' দাবি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)