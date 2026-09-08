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'দেশি জুগাড়', মালিক কাজ করেন ইজরায়েলে, বিহারের বাড়িতে গাড়ি বাঁচাতে তুঘলকি কাণ্ড, VIDEO

Car on Rooftop: ছাদের ওপর স্কার্পিও' দেখে নেটিজেনরা নানা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, "তিনি প্রতিটি টাকার কদর করেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 08, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:13 PM IST
'দেশি জুগাড়', মালিক কাজ করেন ইজরায়েলে, বিহারের বাড়িতে গাড়ি বাঁচাতে তুঘলকি কাণ্ড, VIDEO

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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