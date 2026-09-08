'দেশি জুগাড়', মালিক কাজ করেন ইজরায়েলে, বিহারের বাড়িতে গাড়ি বাঁচাতে তুঘলকি কাণ্ড, VIDEO

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একেই বলে বিষয় বুদ্ধি! নতুন মহিন্দ্রা স্করপিও কিনেছিলেন বিহারের গোপালগঞ্জের এক ব্যক্তি। সেই দামী গাড়িতে নিরাপদে রাখতে হবে তো! তাই গাড়ি মালিক যা করলেন তা শুনে আপনার চোখ কপালে উঠবে। একটি ক্রেন ভাড়া করে এনে তিনি সেই গাড়িটিকে তুললেন দোতলার ছাদে। সেই ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
মনোজ যাদব নামে গোপালগঞ্জের ওই ব্যক্তি সম্প্রতি কিনেছিলেন ওই এসইউভি। তিনি আসলে কাজ করেন ইজরায়ালে। তিনি ওই গাড়িটি রেখেছিলেন চালকের জিম্মায়। এখন সেই গাড়ি চালক সম্প্রতি কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ফলে বিপাকে পড়ে গিয়েছেন মনোজ। চুরির আতঙ্কে তিনি গাড়িটিকে শেষপর্যন্ত তুললেন বাড়ির ছাদে।
बिहार का जुगाड़ अगले स्तर पर पहुंच गया!— Bhavesh Gujrati (@Bhaveshlivelife) September 5, 2026
वायरल वीडियो में एक Mahindra Scorpio को क्रेन से उठाकर मकान की छत पर रखा जा रहा है।
दावा है कि मालिक विदेश जा रहा था और उसे गाड़ी चोरी होने का डर था, इसलिए उसने छत को ही parking बना दिया।
चोरों से तो गाड़ी बच जाएगी, लेकिन क्या मकान की… pic.twitter.com/Lsvv8lKWeA
ছাদের ভার বহন ক্ষমতা বা সেখানে গাড়ি রাখার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো অফিসিয়াল তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ভাইরাল হওয়া ভিডিও এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে,'ছাদের ওপর স্কার্পিও'-র এই অস্বাভাবিক দৃশ্যটি অনলাইনে ব্যাপক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।
'ছাদের ওপর স্কার্পিও' দেখে নেটিজেনরা নানা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, "তিনি প্রতিটি টাকার কদর করেন, কারণ এটি উপার্জনের পেছনের লড়াইটা তিনি জানেন। সেই কারণেই তিনি নিজের প্রতিটি জিনিসের মূল্যায়ন করেন।" অন্য একজন 'দেশি জুগাড়'-এর অদ্ভুত স্বভাব নিয়ে খোঁচা দিয়ে লিখেছেন, "আইয়ে না হামরা বিহার মে।"
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