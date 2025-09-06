English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bihar man train stunt to touch woman: WATCH | চলন্ত ট্রেন থেকে ঝুঁকে যুবতীকে ছোঁওয়ার নোংরা চেষ্টা! ভাইরাল যুবকের ভয়ংকর স্টান্ট...

Bihar man train stunt video: ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, চলন্ত ট্রেন থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় প্ল্যাটফর্ম দিয়ে এক পা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এক সময় ওই যুবক...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 6, 2025, 09:58 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে গিয়েছে ট্রেন। ছুটছে দ্রুত গতিতে। সেই অবস্থাতেই ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরে ঝুঁকে পড়েছে এক যুবক। তাঁর উদ্দেশ্য, একটাই ও নোংরা... উদ্দেশ্য, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতীকে ছোঁওয়া!

ভাইরাল হয়েছে এমনই এক ভয়ংকর ট্রেন স্টান্টের ভিডিয়ো। জানা গিয়েছে, ওই যুবক আদতে বিহারের বাসিন্দা। ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন ওই যুবক। দেখুন সেই ভিডিয়ো-

জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম রাহুল কুমার যাদব যিনি নিজেকে তাফেসবুক প্রোফাইল "ডিজিটাল ক্রিয়েটর" বলে বর্ণনা দিয়েছেমহুয়ায় থাকেন হাজিপুরে কাজ করেন তিনিভিডিয়োটি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন ওই যুবক।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, চলন্ত ট্রেন থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় প্ল্যাটফর্ম দিয়ে এক পা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এক সময় ওই যুবক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দেন। যদিও তাকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হন।

Bihar Mantrain stunt videomolestation
