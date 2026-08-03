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ট্রেনের ইঞ্জিনে দাউ দাউ করে আগুন, প্রাণভয়ে কামরায় হুড়োহুড়ি-ছোটাছুটি যাত্রীদের

Rail fire: লোকো পাইলট ও স্টেশনের দায়িত্বরত কর্মীরা মুহূর্তের মধ্যে জ্বলন্ত ইঞ্জিনটিকে পেছনে থাকা যাত্রীবাহী বগিগুলো থেকে আলাদা করে দেন, ফলে আগুন কামরাগুলোতে ছড়াতে পারেনি।  প্রাথমিক অনুমানে শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে পূর্ব-মধ্য রেলের তরফে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 03, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:08 AM IST
ট্রেনের ইঞ্জিনে দাউ দাউ করে আগুন, প্রাণভয়ে কামরায় হুড়োহুড়ি-ছোটাছুটি যাত্রীদের
Image Credit: ফোটো- এএনআই

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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