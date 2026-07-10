Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /রাজ্য়জুড়ে সরকারি স্কুলে ৩ হাজার শিক্ষক ছাঁটাই, ফেরত দিতে হবে বেতনও!

রাজ্য়জুড়ে সরকারি স্কুলে ৩ হাজার শিক্ষক ছাঁটাই, ফেরত দিতে হবে বেতনও!

Bihar teacher recruitment scam:  অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ফৌজদারি অপরাধের মামলা চলছে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 10, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:43 PM IST
রাজ্য়জুড়ে সরকারি স্কুলে ৩ হাজার শিক্ষক ছাঁটাই, ফেরত দিতে হবে বেতনও!
Image Credit: সরকারি স্কুলে ৩ হাজার শিক্ষক ছাঁটাইSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ঋত তৃণমূলে এবার রাজ্য কমিটি! সভাপতি বিপ্লব মিত্র, কোন পদে কারা?
TMC rebel faction1 hr ago
2
CM Suvendu Adhikari1 hr ago
3
BBL 2026-272 hrs ago
4
west bengal govt3 hrs ago
5
Sundar Pichai3 hrs ago