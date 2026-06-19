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নজিরবিহীন নৃশংসতা, গণধর্ষণ কাণ্ডে স্তব্ধ চিকিৎসকরাও! নির্যাতিতার গোপনাঙ্গে মিলল তাজা বুলেট-পাথর-কাঠ

Bihar Horror: তিন মাসে আগেও তারা তাঁকে মারধর করে এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। যাওয়ার সময় বাড়ি থেকে টাকা ও গয়না লুট করে নিয়ে যায়। পুলিসকে জানানো হয়েছিল, কিন্তু কোনও সুরাহা মেলেনি।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 19, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:24 PM IST
নজিরবিহীন নৃশংসতা, গণধর্ষণ কাণ্ডে স্তব্ধ চিকিৎসকরাও! নির্যাতিতার গোপনাঙ্গে মিলল তাজা বুলেট-পাথর-কাঠ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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