Wild Boars Crashes Woman: ছুটন্ত বাইকে বন্য শুয়োরের ধাক্কা! ছিটকে পড়ল হেলমেট, যুবতী নিঃসাড় রাস্তায়... ভয়ংকর ভিডিয়ো..

Viral Video: বুনো শুয়োর পাল রাস্তা পার হওয়ার সময় এক মহিলার টু-হুইলারের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ঘটনায় মহিলা মারাত্মকভাবে আহত হন। ভংয়কর সেই ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 12, 2025, 05:06 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্য শুয়োরের ধাক্কায় প্রায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা এক মহিলার। আকস্মিক এই ঘটনার জন্য স্বভাবতই প্রস্তুত ছিল না কেউই। কেরালার তিরুবনন্তপুরমে এক মহিলা স্কুটি চালানোর সময় গুরুতর আহত হন। ফাঁকা রাস্তায় স্কুটি চালিয়ে আসছিলেন তিনি। আচমকাই একদল বুনো শুয়োর ধেয়ে আসে। স্কুটি থেকে পরে যান মহিলা। পুরো ঘটনাটি সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে। জানা গিয়েছে, আহত মহিলাকে কাছের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পথচারী ছুটে এসে মহিলাকে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহিলার প্রায় কোনও সাড় ছিল না। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বিকেল প্রায় ৩টের দিকে, ওই মহিলা তুলনামূলকভাবে ফাঁকা রাস্তায় বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ করে একদল বুনো শুয়োর তার সামনে চলে আসে এবং এক অপেক্ষাকৃত আয়তনে বড় শুয়োর দুই-চাকার গাড়িতে জোরে ধাক্কা মারে। আকস্মিক ও প্রচণ্ড ধাক্কার ফলে তিনি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং তার গাড়িটি সামনে গিয়ে স্কিড করে পড়ে।

মহিলাটি হেলমেট পরেছিলেন, তবে সম্ভবত তার স্ট্র্যাপটি ঠিকভাবে বাঁধেননি, যার ফলে হেলমেটটি রাস্তায় পড়ে ছিটকে যায়। তিনি রাস্তায় পড়ে যান এবং তাকে নড়াচড়া করতে দেখা যায়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক স্থানীয় ব্যক্তি দৌড়ে এসে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন এবং দূর থেকে অন্য স্থানীয়দের ডাকেন। এরপর গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে জড়ো হন এবং আহত মহিলাকে সাহায্য করার জন্য একটি অটোও থেমে যায়। 

 

