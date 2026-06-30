/কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাদামাটিপাথরের বিশাল স্তূপ সরে গিয়ে বাইক-সহ চালককে ভিতরে টেনে নিতে থাকে! সাক্ষাৎ মৃত্যু?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাইকে করে আসছিলেন এক ব্যক্তি। সাধারণত রাস্তা স্থির থাকে আর গাড়ি চলে-- এই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, যদি রাস্তাও চলতে শুরু করে? কী হবে? তখন চালকের মনে কী চলবে? ঘোরতর আতঙ্ক ছাড়া আর কী? তখন তো আর বাইকের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে নেই! রাস্তা চলছে। চারপাশের কাদামাটিপাথরের স্তূপ সচল। সরে সরে যাচ্ছে। পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ার মতো। তখন সাক্ষাৎ মৃত্যু!
টেরিফাইং মোমেন্ট
একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। হাড়হিম ভিডিয়ো। মুহূর্তটিকে বলা হচ্ছে টেরিফাইং মোমেন্ট। সেই ছবিতে দেখা গিয়েছে, একজন বাইকে নিয়ে পাহাড়ি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তার একটা অংশে এসে তিনি দেখলেন, তিনিই শুধু চলছেন না, তাঁর চারপাশের রাস্তাঘাটও চলছে। তিনি বাইক-টাইক ফেলে চিৎকার করছেন। কিন্তু তখন চিৎকার করে কী লাভ? তিনি তো অসহায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছেন।
Hair raising video from Arunachal Pradesh shows a biker riding a landslide (28.06.2026)— Kyang Thang Kyangs Thang) June 28, 2026
Amidst incessant rains across NE India, a video from Siji, Lower Siang shows a landslide carrying a biker down with it & blocking the Siji River.
Luckily, the biker escaped unharmed. He… pic.twitter.com/ypRiZRQjQJ
পাহাড় ভেঙে সরে এল রাস্তা
আত্মারাম খাঁচাছাড়া-করা ভয়ংকর এই ঘটনা ঘটেছে অরুণাচল প্রদেশে। সিজি নদীর কূলে। অরুণাচলে লোয়ার সিয়াঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট অঞ্চলে নিরন্তর বর্ষায় মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে, ধসের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাহাড়সংলগ্ন কাদামাটিময় এক সরু রাস্তায় ঘটেছে এই ভয়ানক ব্যাপার! তিনি যখন বাইকে চেপে আসছিলেন তখন হঠাৎই পাহাড় ভেঙে যায়, সড়কের মূল অংশ থেকে সরে আসে রাস্তাটার একটা বিশাল অংশ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কাদামাটিপাথরের এক বিশালাকায় স্তূপ সরে গিয়ে বাইক-সহ চালকে গর্তের ভিতরে টেনে নিতে থাকে!
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