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কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাদামাটিপাথরের বিশাল স্তূপ সরে গিয়ে বাইক-সহ চালককে ভিতরে টেনে নিতে থাকে! সাক্ষাৎ মৃত্যু?

Landslide Sweeps Biker off Road: সাধারণত রাস্তা স্থির থাকে, গাড়ি চলে-- এই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, যদি রাস্তাও চলতে শুরু করে, কী হবে? তখন চালকের মনে কী ঘটবে? ঘোরতর আতঙ্ক ছাড়া কী? তখন তো আর বাইকের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে থাকবে না! রাস্তা চলছে, চারপাশের কাদামাটিপাথরের স্তূপ চলছে, সরে সরে যাচ্ছে সব! পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ার মতোই ব্যাপার। তখন সাক্ষাৎ মৃত্যু!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 30, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:13 PM IST
কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাদামাটিপাথরের বিশাল স্তূপ সরে গিয়ে বাইক-সহ চালককে ভিতরে টেনে নিতে থাকে! সাক্ষাৎ মৃত্যু?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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