/Biryani Price Hike: রসনায় রসভঙ্গ; দামি হচ্ছে বিরিয়ানি টু বার্গার, পিৎজা-স্যান্ডউইচের জন্যও খসাতে হবে বেশি কড়ি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার সুখাদ্যের দাম বাড়ল বলে। পড়তে চলেছে বাঙালির জিভে 'কোপ'! দ্বিতীয় দফায় জ্বালানির দাম বাড়ায় অচিরেই খাবারের দাম বাড়াতে (increase prices of food items) চলেছে বিভিন্ন রেস্তোঁরা আর ফুড ডেলিভারি অ্যাপসও (Restaurants and food delivery apps)। দেশ জুড়েই অবশ্য এটা হবে। পরের সপ্তাহ থেকেই প্রতিটি পদে অন্তত ৫ থেকে ১০ শতাংশ দাম বাড়তে চলেছে। সম্প্রতি তেলের মূল্যবৃদ্ধির জেরেই রেস্তোঁরা শিল্পের (restaurant industry) উপর নামছে কোপ।
ফুড ইন্ডাস্ট্রির মাথায় বাজ
এলপিজি শর্টেজ, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, কর্মীসংখ্যার স্বল্পতা-- ইত্যাদি নানা কারণে ফুড ইন্ডাস্ট্রির মাথায় বাজ পড়ার মতো অবস্থা। শেষ দফার পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ায় তারা নতুন করে সংকটে পড়েছে বলে দাবি। সেই সংকট থেকে উদ্ধারের রাস্তা হিসেবে তারা অচিরেই দাম বাড়াতে চলেছে বিভিন্ন আইটেমের। এজন্য আগামী সপ্তাহেই তারা অন্তত ৫ থেকে ১০ শতাংশ করে দাম বাড়াতে চলেছে বলে খবর।
১ জুলাই থেকেই
এমনিতে প্রতি বছরই সেপ্টেম্বর নাগাদ রেস্তোরাঁগুলি তাদের বিভিন্ন আইটেমের প্রাইস রিভাইজ করে। ন্যাশনাল রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (National Restaurants Association of India) তথা এনআরএআই (NRAI)-এর প্রতিনিধিরা জানান, এ বছর তাঁদের হাতে দাম বাড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই! ১ জুলাই থেকেই বাড়বে দাম।
ইনপুট কস্ট
দাম বাড়ার আসল কারণ ইনপুট কস্ট। গত চার বছরে পেট্রল ডিজেলের এতটা দাম বাড়েনি! প্রায় ১০০ টাকা ছুঁই-ছুঁই! এর সঙ্গে আবার রয়েছে এলপিজি-র দাম এক লাফে ৬০ টাকা করে বৃদ্ধি। পরিবহণ, প্যাকেজিং, র মেটিরিয়াল-- বেড়েছে সব কিছুর দাম। এর মধ্যে আবার আমূল ও মাদার ডেয়ারির দুধের দামও বেড়েছে! ফলে দিন দিন খাবার মহার্ঘ হচ্ছে।
অনলাইন ফুড ডেলিভারি
অনলাইন ফুড ডেলিভারিতেও আসছে বদল। লজিস্টিক কস্ট বাড়ছে। ফলে, কাস্টমারদের কাছে খাবার পৌঁছতেও পড়বে বেশি টাকা। মিনিমাম অর্ডার ভ্যালু বাড়বে। জোম্যাটো সুইগির মতো সংস্থাগুলিও তাদের কমিশন বাড়াচ্ছে। ফলে, রেস্তোরাঁর হাতে লাভ কম পড়বে। আর শেষ কোপটা গিয়ে পড়বে ক্রেতার ঘাড়েই।
