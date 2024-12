WATCH | Rahul Gandhi: রাহুলের ধাক্কায় রক্ত ঝরল বিজেপি সাংসদের! সংসদে নজিরবিহীন ঘটনা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সংসদে নজিরবিহীন ঘটনা! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আম্বেডকর-মন্তব্য ঘিরে সংসদের অন্দরে সরকার এবং বিরোধীপক্ষের সংঘাত এ বার পরিণত হল সংঘর্ষে। বৃহস্পতিবার দুই পক্ষের ধ্বস্তাধস্তিতে আহত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ প্রতাপচন্দ্র ষড়ঙ্গী। অভিযোগ বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তাঁকে ধাক্কা মেরেছেন। তার ফলে মাথায় আঘাত পেয়েছেন ষড়ঙ্গী। এদিন আম্বেদকর ইস্যুতে এদিন সকালে সংসদে মকর দ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হসুউর করেন কংরেস-সহ বিরোধী সাংসদরা। সেই সময় বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে ঘটে বিপত্তি। অভিযোগ, বিরোধী সাংসদরা মকর দ্বার আটকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। বিজেপি সাংসদরা সেই সময় সংসদে প্রবেশ করতে চাইলে ধ্বস্তাধস্তি শুরু হয়। দুই শিবিরের ধ্বস্তাধস্তি হাতাহাতির রূপ নেয়। অভিযোগ সেই হাতাহাতির সময় ধাক্কা মারেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

Odisha BJP MP Pratap Sarangi sustained injuries, when Rahul Gandhi pushed another MP, causing him to fall on Sarangi.

The sheer nonchalance and arrogance of Gandhi scion is for all to see. Congress leadership is now restoring to physical assaults… pic.twitter.com/62EQ8xQoqa

