Bihar Assembly Election 2025: নীতীশকে ছাড়াই কি বিহারে সরকার গঠন করতে পারে বিজেপি? অংক কী বলছে!
Bihar Election Results 2025: বিজেপি এবং সহযোগী দল JD(U) ছাড়া মাত্র ৫ আসনের দূরত্বে একাই সরকার গঠন করতে পারে। নীতীশ কুমারের JD(U) ছাড়া বিজেপি ও সহযোগীর আসন = ১১৭। সংখ্যাগরিষ্ঠতা = ১২২।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারে এমন এক রাজনৈতিক মোড় দেখা গিয়েছে যা কেউ ভেবেই দেখেনি। বিজেপি এবং তার সহযোগী দলগুলি, জনতা দল (ইউনাইটেড) বা JD(U) ছাড়া, মাত্র পাঁচটি আসনের দূরত্বে একাই সরকার গঠন করতে পারে। প্রথমবারের মতো, পার্টি নীতিশ কুমারের JD(U)-এর ওপর নির্ভর না করেই রাজ্য পরিচালনা করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিজেপি সহজেই এই জাদুকরী সংখ্যা পৌঁছাতে পারে।
১৪ নভেম্বর প্রকাশিত ফলাফলে NDA-এর আসন সংখ্যা হল:
বিজেপি -৮৯
JD(U)-৮৫
চিরাগ পাসওয়ানের LJP(R)-১৯
জিতন রাম মাঁঝির HAM-৫
উপেন্দ্র কুশওয়ারার RLM-৪
নীতিশ ছাড়া সংখ্যার হিসাব: বিজেপি ৮৯ + LJP(R) ১৯ + HAM ৫ + RLM ৪ = ১১৭ আসন।
বিহারের ২৪৩ সদস্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হল ১২২। ইতিমধ্যে ১১৭টি আসন হাতে থাকায়, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বিজেপি কংগ্রেস (৬), বামপন্থী দল (৩) বা BSP (১) থেকে কয়েকজন বিধায়ক পেলে সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অতিক্রম করতে পারবে।
একজন সাধারণ ব্যক্তি বলেন, 'বিজেপি জোট এবং রাজনৈতিক গণিতের বিশেষজ্ঞ, এবং রাজ্যপতিও তাদের সঙ্গে যুক্ত। ফলাফলে স্পষ্ট দেখা যায়, যদি নীতীশ কুমার সরে দাঁড়ান, তাহলে বিজেপি বিরোধীদলকে ভেঙে সরকার গঠন করতে পারবে।' বিজেপির নিজের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের পথ এখন পরিষ্কার। ৮-১০ জন অতিরিক্ত বিধায়কের সমর্থন পাওয়া বড় কোনো সমস্যা নয়। যদি বিজেপি তা না করে, তবে শুধু জোটের রীতিনীতি মেনে। অন্যথায়, নীতিশের আর সেই আগের মতো ক্ষমতা নেই। আসন-বণ্টন আলোচনা থেকে, বিজেপি এই হিসাবটা মনে রেখেছিল। আজ, যদিও নীতীশ ২০২০ সালের চেয়ে শক্তিশালী মনে হচ্ছে, বিজেপি রাজ্যের সর্ববৃহৎ একক দল হিসেবে উঠে এসেছে।
বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর নাম এখনও স্পষ্ট নয়। ২০২৫-এর জুন মাসে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কে হবে, তা সময়মতো সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু স্পষ্ট যে আমরা নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন লড়ব।' অক্টোবর ১৬-এ আবার যখন মুখ্যমন্ত্রীর নাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেছিলেন, 'কে হবে মুখ্যমন্ত্রী তা ঠিক করার অধিকারী আমি নই। নির্বাচন শেষে সব জোট সহযোগীরা মিলিতভাবে বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচন করবে।' ১ নভেম্বর অমিত শাহ স্পষ্ট করে দেন যে, 'কোনও বিভ্রান্তি নেই। আমি পুনরায় বলছি, নীতীশ কুমারই মুখ্যমন্ত্রী এবং নির্বাচনী জয়ের পরও থাকবেন।'
যদি নীতীশ মহাগঠবন্ধনে যোগ দেন?
JD(U) ৮৫ আসন, RJD ২৫, কংগ্রেস ৬, বামপন্থী ৩ এবং অন্যান্য ৭। মোট আসন হল ১২৬, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেয়ে মাত্র চারটি বেশি। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, নীতীশ প্রযুক্তিগতভাবে মহাগঠবন্ধনের সঙ্গে সরকার গঠন করতে পারলেও এতে তার দলের বিভাজনের ঝুঁকি আছে।
বিহারের রাজনৈতিক মানচিত্র এখন বদলাচ্ছে। বিজেপি শক্তিশালী অবস্থায়, আর নীতীশের সিদ্ধান্ত আগামী রাজ্যের রাজনীতিকে নির্ধারণ করবে।
