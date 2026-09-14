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রাজস্থানে পুরসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়, ভূমিধস জয়ের পথে বিজেপি

Rajasthan Local Body Election Results 2026: কোটা, উদয়পুর এবং জয়পুরে বিজেপি জয়ী হয়েছে। অন্যদিকে আজমির, বিকানের এবং আলোয়ারে জয়ী কংগ্রেস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 14, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:49 PM IST
রাজস্থানে পুরসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়, ভূমিধস জয়ের পথে বিজেপি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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