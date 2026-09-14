/রাজস্থানে পুরসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়, ভূমিধস জয়ের পথে বিজেপি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থানের পুর নির্বাচনে কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে গেরুয়া শিবির। এখনওপর্যন্ত মোট ৮৭০০ ওয়ার্ডের ফল প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিজেপির দখলে গিয়েছে ৩৫৮৭ ওয়ার্ড। অন্যদিকে, কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ৩০৫০ ওয়ার্ডে। এখনও ১৫৪৫ ওয়ার্ডের ফল ঘোষণা বাকী। কোটা, উদয়পুর এবং জয়পুরে বিজেপি জয়ী হয়েছে। অন্যদিকে আজমির, বিকানের এবং আলোয়ারে জয়ী কংগ্রেস।
উল্লেখ্য, রাজস্থানে ১০ পৌর নিগম, ৫১ পৌর পরিষদ এবং ২৪৮ পৌরসভা-সহ মোট ৩০৯টি নগর স্থানীয় সংস্থায় ভোট নেওয়া হয়েছে। ভোটাররা মোট ১০,২৪৫ ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ভোট দিয়েছিলেন।
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রবীণ বিজেপি নেত্রী বসুন্ধরা রাজের রাজনৈতিক গড় হিসেবে পরিচিত ঝালাওয়ার পৌর পরিষদের ২৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৮টিতে জয়লাভ করেছে কংগ্রেস। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় তেমন কিছুই করে উঠতে পারেনি কংগ্রেস।
ভিলওয়াড়া পৌর নিগমে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। মোট ৭০ ওয়ার্ডের মধ্যে ৬৬টি ওয়ার্ডের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে বিজেপি ৪৫টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করেছে। নির্দল প্রার্থীরা ১২টি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন, অন্যদিকে কংগ্রেস মাত্র ৯টি ওয়ার্ডে জয় পেতে সক্ষম হয়েছে। ভিলওয়াড়ায় শোচনীয় পরাজয়ের মুখে পড়েছে কংগ্রেস।
মোট ওয়ার্ড: ৭০
ঘোষিত: ৬৬
বিজেপি: ৪৫
কংগ্রেস: ০৯
অন্যান্য: ১২
জয়পুর পৌর নিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে পুনরায় ভোট গণনা করা হবে। ১১০ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাক্তন মেয়র এবং বিজেপি প্রার্থী জ্যোতি খণ্ডেলওয়াল পরাজিত হয়েছেন; কংগ্রেসের সুনীতা মেথি বিজয়ী হয়েছেন।
৩৫ বছরের আধিপত্যের পর আজমেড়ে বিজেপির বড় ধাক্কা। আজমির পৌর নিগমের মোট ৮০টি ওয়ার্ডের সবকটির ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ৩৫ বছরের আধিপত্যের পর ৩৭টি আসন জিতে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে কংগ্রেস। নিজের এই রাজনৈতিক গড়ে বিজেপি মাত্র ৩২টি আসনেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, যা সেখানে তাদের সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স। অন্যদিকে নির্দল প্রার্থীরা ১১টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করেছেন।
চুরু পৌর পরিষদের ৬০টি ওয়ার্ডের ভোট গণনার সরকারি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩০টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করে চুরুতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে বিজেপি। অন্যদিকে, কংগ্রেস ২৪টি আসন নিশ্চিত করেছে এবং নির্দল প্রার্থীরা ৫টি আসনে জয়লাভ করেছেন।
ঝুনঝুনু পৌর পরিষদের ৬০টি ওয়ার্ডেরই ভোট গণনা সম্পন্ন হয়েছে। ৩০টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করে স্পষ্ট এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। অন্যদিকে বিজেপি এবং নির্দল প্রার্থীরা ১৫টি করে আসন পেয়েছেন।
নোখা পুরসভার ৪৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৯টিতে জয়লাভ করে সিপিআই(এম) বোর্ড গঠন করতে চলেছে, যেখানে বিজেপি ১৩টি এবং নির্দল প্রার্থীরা ৩টি ওয়ার্ডে জয় পেয়েছে। সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক কিষাণ পারিক এই জয়ের জন্য স্থানীয় সমস্যা এবং বিজেপির প্রতি ভোটারদের অসন্তোষকে কৃতিত্ব দিয়ে বলেছেন যে, অর্থনৈতিক ও নাগরিক উদ্বেগের ইস্যুতে দলটি এক বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। রাজ্যজুড়ে সিপিআই(এম) ১৯২ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪০ জন নিজের নিজের ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও দলটি চমকপ্রদ নির্বাচনী সাফল্য পেয়েছিল, যখন 'ইন্ডিয়া'জোটের প্রার্থী হিসেবে অমরারাম সিকার আসনে জয়লাভ করেছিলেন।
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