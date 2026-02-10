English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • BJP Candidate Death: ভোটের ঠিক আগেই নিজেকে শেষ করে দিলেন বিজেপি প্রার্থী, হাড়হিম ঘটনায় হইচই...

BJP Candidate Death: ভোটের ঠিক আগেই নিজেকে শেষ করে দিলেন বিজেপি প্রার্থী, হাড়হিম ঘটনায় হইচই...

BJP Candidate Death: রাওয়ের দাবি, মহাদেবকে জোর করে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিট পেতে সক্ষম হন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 10, 2026, 02:21 PM IST
BJP Candidate Death: ভোটের ঠিক আগেই নিজেকে শেষ করে দিলেন বিজেপি প্রার্থী, হাড়হিম ঘটনায় হইচই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার পুরসভার ভোটগ্রহণ। তার ঠিক একদিন আগে মারাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন বিজেপি প্রার্থী। মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার হল বিজেপি প্রার্থীর মৃতদেহ। নাম এরুকালি মহাদেবাপ্পা(৪৬)। তেলঙ্গানার মাকতাল পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির টিকিটে লড়াই করছিলেন।

Add Zee News as a Preferred Source

বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের দাবি, স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও একজন মন্ত্রীর পক্ষ থেকে আসা অনবরত হুমকি ও মানসিক চাপের কারণে তিনি এই চরম পথ বেছে নিয়েছেন। পুলিস একটি মামলা দায়ের করেছে এবং মৃত্যুর সঠিক কারণ ও রাজনৈতিক চাপের অভিযোগটি খতিয়ে দেখছে।

এদিকে, দলের প্রার্থীর ওই মৃত্যুকে ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির দাবি, কংগ্রেস ক্রমাগত হেনস্তা করছিল এরুকালিকে। বিজেপি সভাপতি এন রামচন্দ্র রাও এক বিবৃতিতে বলেছেন, আজ খুব ভোরে মাকতাল পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি-র আদিবাসী প্রার্থী আত্মহত্যা করেছেন। স্থানীয় মন্ত্রী বীতি শ্রীহরির অনবরত হয়রানির কারণেই তিনি এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। গত বেশ কয়েকদিন ধরেই কংগ্রেস দলের নেতারা তাঁকে নানাভাবে হেনস্তা করছিলেন।

আরও পড়ুন-এপস্টিনের ধাক্কায় টলমল স্টার্মারের কুরসি, ব্রিটেন এবার মুসলিম প্রধানমন্ত্রী! কে এই শাবানা মাহমুদ...

আরও পড়ুন-আমি ঠাকুর, পাঙ্গা নিতে এলে গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো করে দেব! জাত তুলে গ্রাহককে তুমুল গালাগাল মহিলা ব্যাংককর্মীর...

রাওয়ের দাবি, মহাদেবকে জোর করে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিট পেতে সক্ষম হন। মহাদেবকে হেনস্তা করার দায়ে তেলেঙ্গানার পশুপালন মন্ত্রী বীতি শ্রীহরি এবং তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন রাও। ওই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি হায়দ্রাবাদে তেলেঙ্গানার ডিজি বি শিবধর রেড্ডির অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিকল্পনা করছে।

মহাদেবের পরিবারের অভিযোগ, নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন তাঁকে "আতঙ্কিত" করে রাখা হয়েছিল। এর জন্য তারা স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা দায়ি। মন্ত্রী শ্রীহরি এবং তাঁর অনুগামীদের অনবরত হেনস্তাই মহাদেবকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, তেলেঙ্গানা পুরসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ১১ ফেব্রুয়ারি এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে ১৩ ফেব্রুয়ারি।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯) 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
BJP Candidate DeathtelanganaBJP
পরবর্তী
খবর

ED vs IPAC: বিগ ব্রেকিং! আই প্যাক মামলার শুনানিতে বড় আপডেট, বদলে গেল...
.

পরবর্তী খবর

Buffalo Horror: বাইকে ধাক্কা মোষের! তারপর পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে দেওয়া হল মোষমালিকের! বীভৎস ম...