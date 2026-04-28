CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Gujarat Municipal Corporations Election 2026: চার রাজ্যে বিধানসভার ফল প্রকাশের আগেই বিরাট জয়, গুজরাতে পুরসভা ভোটে সবকটিতেই জয়ী বিজেপি

Gujarat Municipal Corporations Election 2026: এই ভোটে বিজেপি, কংগ্রেস এবং আপ ছিল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। পাশাপাশি AIMIM-ও কয়েকটি এলাকায় প্রার্থী দিয়েছিল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 28, 2026, 06:04 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের আগে বিরাজ জয় বিজেপির। রাজ্যে ১৫ পৌরসভার ভোটে বিরাট জয় পেল বিজেপি। ওই ১৫টি পৌরসভায় ৫০ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছে বিজেপি। রাজ্য নির্বাচন কমিশন (SEC)-এর প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, শাসক দল সুরেন্দ্রনগর, জামনগর, পোরবন্দর, করমসদ-আনন্দ, নাডিয়াদ, নওসারি, ভাপি, সুরাত এবং মোরবি সহ একাধিক পুরসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জিতেছে।

রাজ্যের মোরবি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে বিজেপি ৫২টি আসনেই জিতেছে। রবিবার ১৫টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ৮৪টি পুরসভা, ৩৪টি জেলা পঞ্চায়েত এবং ২৬০টি তালুকা পঞ্চায়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটিকে রাজ্যের অন্যতম বড় নির্বাচন হিসেবে ধরা হচ্ছে। প্রায় ৯,২০০টি আসনে ভোট হয়েছে, যেখানে ৪.১৮ কোটিরও বেশি ভোটার অংশ নেওয়ার যোগ্য ছিলেন।

এসইসি-র তথ্য অনুযায়ী, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ভোট পড়েছে ৫৫.১%, পুরসভায় ৬৫.৫৩%, জেলা পঞ্চায়েতে ৬৬.৬৪% এবং তালুকা পঞ্চায়েতে ৬৭.২৬%।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে কচ্ছ জেলার নতুন গঠিত গান্ধিধামে সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে ৪৬.০৩%, আর ভালসাড জেলার ভাপিতে সবচেয়ে বেশি ৭২.২৯% ভোট পড়েছে। আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ভোট পড়েছে ৫১.৮১%।

নবসারি, গান্ধিধাম, মোরবি, ভাপি, আনন্দ, নাডিয়াদ, মেহসানা, পোরবন্দর এবং সুরেন্দ্রনগর—এই ৯টি নতুন গঠিত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে প্রথমবারের মতো ভোটগ্রহণ হয়েছে।

এই নির্বাচনগুলো অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC) সংরক্ষণের নতুন নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে। এর জন্য অনেক জেলায় ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস ও সীমানা পরিবর্তন করতে হয়েছে।

এই ভোটে বিজেপি, কংগ্রেস এবং আপ ছিল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। পাশাপাশি AIMIM-ও কয়েকটি এলাকায় প্রার্থী দিয়েছিল।

